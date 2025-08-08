Σα’ Κάρι Ρίτσαρντσον: Από την αμφισβήτηση, στην κορυφή και ξανά πίσω

Στον αθλητισμό οι ιστορίες μέσα από τις οποίες οι πρωταγωνιστές τους έχουν καταφέρει να αναδυθούν από τις δυσκολίες είναι πολλές και γίνονται πρότυπα για τους νέους σε όλον τον κόσμο. Αρκεί βέβαια να υπάρχει μια συνέπεια και συνέχεια στους τρόπους συμπεριφοράς τους.

Μία από αυτές τις ιστορίες είναι και της Σα’ Κάρι Ρίτσαρντσον, που αποτέλεσε και αποτελεί έμπνευση, ούσα μια από τις πιο διάσημες μαύρες αθλήτριες σήμερα.

Γεννημένη στις 25 Μαρτίου 2000 στο Ντάλλας, η Ρίτσαρντσον αντιμετώπισε δυσκολίες από νεαρή ηλικία, οι οποίες ξεκίνησαν με τον χωρισμό από τους βιολογικούς της γονείς. Ωστόσο, είχε την αγάπη και την υποστήριξη της γιαγιάς της, Betty Harp, και της θείας της Shayaria, η οποία τη μεγάλωσε. Η Shayaria ήταν μια επιτυχημένη δρομέας στίβου που θα γινόταν η πρώτη της προπονήτρια και το άτομο που αποκαλεί μητέρα.

Κάποια μέρα, ψάχνοντας στο σπίτι, ανακάλυψε τα παλιά μετάλλια της θείας της που είχε κερδίσει στο λύκειο. Από εκείνη τη στιγμή ήξερα πιο δρόμο θα ακολουθήσει και να κάνει και τη γιαγιά της περήφανη.

Η προπόνηση με τη Shayaria την εκτόξευσε στο να αναδειχθεί κορυφαία σπρίντερ στο λύκειο «David W. Carter» και εν τέλει Νο1 νεοσύλλεκτη σπρίντερ στη χώρα. Κέρδισε τον αγώνα των 100μ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων της AAU (Ένωση Ερασιτεχνικού Αθλητισμού) το 2016. Στους αντίστοιχους Αγώνες της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Στίβου το 2017, τερμάτισε 3η στα 200 μέτρα. Την ίδια χρονιά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 4Χ100μ στους Παναμερικανικούς Αγώνες Κ20.

Συνεχίζοντας τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα, συνέχισε να καταρρίπτει τα πανεπιστημιακά ρεκόρ στα 100μ και τα 200μ. Η αγάπη της για τον στίβο και ο σκοπός της να πετύχει την ώθησαν να εγκαταλείψει το σχολείο και να γίνει επαγγελματίας υπό τις οδηγίες του Ντένις Μίτσελ, υπογράφοντας παράλληλα συμβόλαιο με τη Nike.

Το 2019 νίκησε στην κούρσα της μιας ανάσας στα αμερικανικά προκριματικά των Ολυμπιακών Αγώνων. Όλα έδειχναν να έχουν πάρει το δρόμο τους και το Τόκιο απείχε μόλις ένα χρόνο. Ή δύο αν θέλετε λόγω της πανδημίας και της αναβολής των Αγώνων. Τότε όμως ήταν που ήρθαν τα πάνω κάτω στη ζωή της.

Πεθαίνει η βιολογική της μητέρα το 2021. Μια είδηση που έμαθε από έναν άγνωστο και αυτό, όσο και αν δεν είχε αισθήματα για εκείνη, της προκάλεσε μια κατάσταση συναισθηματικού πανικού. Για να αντιμετωπίσει τη θλίψη της η Σα’ Κάρι έκανε χρήση κάνναβης. Ύστερα από έναν τυπικό έλεγχο ντόπινγκ τιμωρήθηκε, χάνοντας την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Όλο αυτό όμως ήταν ένα προσωρινός εκτροχιασμός στην καριέρα της. Η υποστήριξη που είχε από συναθλητές της αλλά και από τη Nike, που δεν διέκοψε τη χορηγία της, ήταν τεράστια. Όσο τεράστια ήταν και η κριτική που δέχτηκε και μάλιστα με ρατσιστικές χροιές για την εμφάνισή της στα social. Τα τατουάζ, τις μακριές βλεφαρίδες και τις χρωματιστές περούκες.

Σε μια συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που η Sha’Carri Richardson δεν θα δει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτή θα είναι η τελευταία φορά που οι ΗΠΑ δεν θα επιστρέψουν σπίτι με χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα».

Έβαλε το κεφάλι κάτω και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης το 2023, έτρεξε σε 10,65 τα 100 και πήρε το χρυσό. Το ντεμπούτο της στους Ολυμπιακούς Αγώνες πραγματοποιήθηκε τελικά στο Παρίσι, όμως το μετάλλιο είχε χρώμα ασημένιο, αφού έμεινε πίσω από την Τζουλιέν Άλφρεντ.

Η Σα’ Κάρι ήταν μια από τις καλύτερες φιγούρες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού που πολλοί ανυπομονούσαν να δουν και δεν απογοήτευσε. Δέχτηκε πολλά θετικά μηνύματα από τους θαυμαστές της, δείγμα ότι είχε επιρροή σε ανθρώπους που δυσκολεύονται.

Και εκεί που ανυπομονείς να δεις την βραχύσωμη σπρίντερ ξανά στις επάλξεις στο παγκόσμιο του Τόκιο το Σεπτέμβρη, έρχεται η είδηση της σύλληψής της για σωματική βία κατά του συντρόφου της. Από εκεί που βρισκόταν στην κορυφή, έδωσε ξανά τροφή για να την αμφισβητούν. Θα πρέπει να ξεπεράσει ακόμα ένα εμπόδιο για να «καθαρίσει» στη συνείδηση των άλλων. Ή μήπως δεν τη νοιάζει;