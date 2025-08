H παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 100μ. Σα’Κάρι Ρίτσαρντσον, συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία στον συντρόφου της

Σοκ στον στίβο, καθώς η Σα’Κάρι Ρίτσαρντσον, παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 100 μέτρα το 2023 στη Βουδαπέστη και ασημένια στο ίδιο αγώνισμα στους Ολυμπιακούς του Παρισιού το 2024, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Σιάτλ με την κατηγορίας της ενδοοικογενειακής βίας προς τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Αμερικανίδα σπρίντερ φαίνεται να βρισκόταν σε διαμάχη με τον σύντροφό της και επίσης σπρίντερ, Κρίστιαν Κόουλμαν, με τη Ρίτσαρντσον να τον σπρώχνει και να του πετάει τα ακουστικά της. Ο αστυνομικός που είδε το βίντεο θεώρησε την επίθεση αρκετά πιθανό λόγο να τη συλλάβει. Η Ρίτσαρντσον κρατήθηκε στο σωφρονιστικό κέντρο «SCORE» στην Ουάσινγκτον, για 19 ώρες.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή (27/7), λίγες μέρες πριν το Αμερικάνικο Πρωτάθλημα Στίβου στο Γιουτζίν του Όρεγκον, όπου κατευθυνόταν το ζευγάρι, με στόχο να τοποθετηθούν στην Εθνική τους ομάδα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Ο Κόουλμαν αρνήθηκε να μηνύσει τη σύντροφό του για την επίθεση.

«Η αμερικάνικη ομοσπονδία στίβου γνωρίζει το περιστατικό, και δεν σχολιάζει το θέμα», σύμφωνα με αναφορά.

