Οι πιθανότητες πρόκρισης για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σύμφωνα με το «Football Meets Data»

Η ΑΕΚ παρά το γεγονός πως προηγήθηκε με 2-0 απέναντι στον Άρη Λεμεσού, ισοφαρίστηκε σε 2-2 και έφυγε με την ισοπαλία από την Κύπρο, ωστόσο με το δεύτερο παιχνίδι να είναι στην έδρα της, έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα, απέναντι στον αντίπαλό της.

Ο Παναθηναϊκός είχε τις στιγμές του και η Σαχτάρ τις δικές της, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 και πλέον όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Πολωνίας σε μία εβδομάδα.

Ο ΠΑΟΚ επίσης ήρθε ισόπαλος 0-0 με αντίπαλο τη Βόλφσμπεργκερ, σε ένα ματς που προβλημάτισε με την απόδοσή του, καθώς δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να απειλήσει με συνέπεια, έχοντας καλύτερο παίκτη του στο παιχνίδι τον Παβλένκα. Η ρεβάνς στην Αυστρία αναμένεται να είναι κρίσιμη και απόλυτα κομβική για την πορεία της σεζόν στον Δικέφαλο του Βορρά.

Μετά τα πρώτα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων και σύμφωνα με τη σελίδα στατιστικής ποδοσφαίρου «Football Meets Data», αυτή τη στιγμή μόνο η ΑΕΚ παρουσιάζεται φαβορί για να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης στην επόμενη φάση, παρά την ισοπαλία απέναντι στους Κύπριους. Για την ακρίβεια, το συγκρότημα του Μάρκο Νίκολιτς συγκεντρώνει 63% για πρόκριση στα playoffs του Conference League.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει 39% πιθανότητες πρόκρισης στον επόμενο γύρο του Europa League, ενώ ο ΠΑΟΚ συγκεντρώνει 49% πιθανότητες, προκειμένου να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βόλφσμπεργκερ και να συνεχίσει το ταξίδι του, στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση της UEFA.