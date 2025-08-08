Η Μισέλ Γκόμεζ ξεκαθαρίζει στην κοινότητα των Potterheads: Υποστηρίζω πλήρως τα τρανς άτομα και τα δικαιώματά τους

Η σκωτσέζα ηθοποιός Μισέλ Γκόμεζ, γνωστή για τον ρόλο της ως «Μισσύ» στη σειρά Doctor Who, προκάλεσε έντονη συζήτηση όταν ανακοινώθηκε ότι θα δανείσει τη φωνή της στην καθηγήτρια Μάγκονγκαλ στην ολοκληρωμένη ηχητική έκδοση της σειράς βιβλίων Harry Potter, ένα εγχείρημα που παραγωγικά αναλαμβάνει το Pottermore Publishing σε συνεργασία με την Audible.

Σε σχετική ανακοίνωση μέσω Instagram Stories, η Γκομεζ απευθύνθηκε ευθέως στο ΛΟΑΤΚΙ+ κοινό – και ειδικά στην τρανς κοινότητα – εκφράζοντας τη βαθιά κατανόηση της γύρω από τον πόνο που μπορεί να προκάλεσε η ανάμιξή της στο εν λόγω έργο. «Ακούω, κατανοώ γιατί αυτό μπορεί να είναι επώδυνο για πολλούς. Θέλω να είμαι σαφής: στέκομαι δίπλα στα τρανς άτομα και υποστηρίζω πλήρως τα δικαιώματά τους», έγραψε σύμφωνα με το Deadline.

«Το να είσαι σύμμαχος σημαίνει να ακούς, ακόμα και όταν είναι άβολο, και να αναλαμβάνεις την ευθύνη όταν χρειάζεται»

Παράλληλα, τόνισε πως «το να είσαι σύμμαχος σημαίνει να ακούς, ακόμα και όταν είναι άβολο, και να αναλαμβάνεις την ευθύνη όταν χρειάζεται» . Η ηχητική σειρά θα περιλαμβάνει περισσότερους από 200 ηθοποιούς, με τον πρώτο τόμο—Harry Potter and the Sorcerer’s Stone—να κυκλοφορεί στις 4 Νοεμβρίου 2025, ενώ τα υπόλοιπα θα ακολουθούν σε μηνιαία βάση.

Το πρότζεκτ έχει προκαλέσει ευρύτερο ενδιαφέρον και έντονο διάλογο εντός της κοινότητας του Potterverse, καθώς η συγγραφέας Τζ. Κ. Ρόουλινγκ συνεχίζει να προκαλεί αντιπαραθέσεις με τις δηλώσεις της, που έχουν χαρακτηριστεί ως τρανσφοβικές.

«Αυτή δικαιούται την άποψή της, κι εγώ δικαιούμαι τη δική μου»

Στο ίδιο πλαίσιο, άλλοι ηθοποιοί που συμμετέχουν τόσο σε αυτήν την ηχητική παραγωγή όσο και στην τηλεοπτική σειρά του HBO—όπως ο Τζον Λίθγκοου, ο Νικ Φροστ και ο Πάπα Εσιέντου —έχουν δεχτεί παρόμοια σχόλια, με κάποιους να τους πιέζουν να αποχωρήσουν. Ο Λίθγκοου δηλώνει απορημένος για το πώς το όνομα της Ρόουλινγκ επηρεάζει τόσο πολύ το κοινό, ενώ ο Φροστ υποστηρίζει ότι «αυτή δικαιούται την άποψή της, κι εγώ δικαιούμαι τη δική μου».

Παρά τις διχογνωμίες, η παραγωγή προχωρά κανονικά: η ηθοποιός Μισέλ Γκόμεζ δηλώνει έτοιμη να αναλάβει το ρόλο της, εκφράζοντας ταυτόχρονα σεβασμό και συναίσθηση της πολυπλοκότητας γύρω από την ευαισθησία του θέματος.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @michellegomezofficial