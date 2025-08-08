Στις 24 Ιουλίου 2025 εντοπίστηκε νεκρός ο Βαγγέλης Στεφανάκης που είχε καταδικάστηκε για την άγρια δολοφονία το 2013 της 23χρονης Φαίης Μπλάχα στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 36χρονος είχε βγει με άδεια από τις φυλακές και λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε νεκρός σε σπίτι στα Σπάτα.

Ο Στεφανάκης που εξέτιε την ποινή του στο Κατάστημα Κράτησης Αυλώνα για τη δολοφονία της Φαίης Μπλάχα, είχε λάβει άδεια από τις φυλακές προκειμένου να επισκεφθεί τη σύντροφό του που ήταν ετοιμόγεννη.

Σύμφωνα με την κατάθεση νεαρής γυναίκας που ήταν μαζί του εκείνη την ημέρα ο Στεφανάκης άρχισε να νιώθει αδιαθεσία και να μην μπορεί να αναπνεύσει. Η κοπέλα πανικοβλήθηκε και τηλεφώνησε στον συνέταιρο του Στεφανάκη και ενοικιαστή του σπιτιού, ο οποίος έσπευσε αμέσως στο σημείο. Κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο θάνατός του φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, πιθανότατα σε έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα ερευνώνται. Η νεκροψία – νεκροτομή θα ρίξει περισσότερο φως στα ακριβή αίτια.

Στο σπίτι στα Σπάτα όπου βρέθηκε νεκρός ο Στεφανάκης βρέθηκαν δύο όπλα. Και τα δύο κατασχέθηκαν ως πειστήρια και αποστάλθηκαν για βαλλιστική εξέταση, προκειμένου να ελεγχθεί εάν έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες.

Στα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ., συγκαταλέγονται φιαλίδια με αναβολικές ουσίες τα οποία φέρονται να ανήκουν στον Στεφανάκη. Επίσης από το σπίτι που βρέθηκε νεκρός ο Στεφανάκης στα Σπάτα, η Εγκληματολογική Υπηρεσία συνέλεξε περαιτέρω στοιχεία για ενδελεχή ανάλυση.

Η μαύρη Ferrari, το βενζινάδικο και η Greek Mafia

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ο B. Στεφανάκης φέρεται να είχε εμπλακεί σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε στην κατοχή του πρατήριο καυσίμων σε κεντρικό δρόμο των Σπάτων, κατάστημα αλυσίδας καφέ και πολυτελή οχήματα, μεταξύ των οποίων μία μαύρη Ferrari 488 Spider, αξίας άνω των 300.000 δολαρίων, καθώς και μία Mercedes AMG, η οποία είχε παραχωρηθεί στη σύζυγό του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Στεφανάκης είχε εμπλοκή στην πώληση αυτοκινήτων, ωστόσο ο ρόλος του παραμένει άγνωστος προσώρας. Κανείς δεν γνωρίζει αν ήταν αγοραστής, πωλητής ή ακόμα και διαμεσολαβητής.

Καίριο ερώτημα αποτελεί το πώς, ενώ ήταν καταδικασμένος σε ισόβια κάθειρξη, κατάφερνε να βγαίνει συνεχώς με άδειες. Όπως προκύπτει, από το 2021 και μετά λάμβανε τακτικές άδειες από τις φυλακές.

Η μαύρη Ferrari εντοπίστηκε μετά τον θάνατο του Στεφανάκη σταθμευμένη έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Σπάτων και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για περαιτέρω έλεγχο. Από την έρευνα των Αρχών εξετάζεται η εμπλοκή του σε εμπορική δραστηριότητα σχετική με την αγορά και πώληση αυτοκινήτων, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες ως προς τον ακριβή ρόλο του.

Οι έρευνες εστιάζουν και σε επαφές που είχε με γνωστό –υψηλόβαθμο– μέλος της «Greek Mafia», το οποίο έχει δολοφονηθεί.

Η δολοφονία της Φαίης

Η δολοφονία της Φαίης Μπλάχα από τον Βαγγέλη Στεφανάκη στη Νέα Μάκρη τον Απρίλιο του 2013 είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, με τον ίδιο να καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί όταν η 23χρονη, τότε, Φαίη Μπλάχα, κατέληξε στο νοσοκομείο έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό της από τον σύντροφό της Βαγγέλη Στεφανάκη. Όπως προέκυψε αργότερα από τα στοιχεία της δικογραφίας, ο Στεφανάκης εκτός από τον ερωτικό δεσμό που διατηρούσε με την 23χρονη Φαίη, είχε συνάψει ερωτική σχέση και με την αδελφή της.

Ο ξυλοδαρμός της άτυχης κοπέλας ήταν βάναυσος, με χτυπήματα, γροθιές και κλωτσιές. Υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, αιμάτωμα, και άλλες κακώσεις, ενώ μετά από λίγες ημέρες νοσηλείας, υπέκυψε στα τραύματά της.

Τα ισόβια και η Χρυσή Αυγή

Αυτό που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στην κοινή γνώμη ήταν ότι ο δράστης παρέμενε με το θύμα μετά τον ξυλοδαρμό και καθυστέρησε τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

«Δεν είμαι δολοφόνος. Με παρουσιάζουν σαν έναν άνθρωπο που δεν ξέρω καν. Ένας απερίσκεπτος ήμουν, χωρίς μυαλό, άμυαλος. Αυτόν τον άνθρωπο που παρουσιάζουν ως δολοφόνο, το φονιά εγώ δεν τον ξέρω… Την κοπέλα τη χτύπησα πάνω στα νεύρα μου, ποτέ δε σκέφτηκα ότι θα κάνω τέτοια ζημιά. Δε φαντάστηκα ότι, σηκώνοντας τα χέρια μου, θα προκαλούσα τέτοια ζημιά σε άνθρωπο. Εκείνο το βράδυ τσακωνόμασταν, δε σκέφτηκα τίποτα…», είχε πει στην απολογία του.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του Στεφανάκη δεν είχαν πείσει και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Παρά την απόφαση μειωμένης ποινής σε δεύτερο βαθμό, το Εφετείο επέβαλε εκ νέου ισόβια.

Η αδελφή του θύματος, Μαριαλένα Μπλάχα, κρίθηκε ένοχη για ψευδορκία και υπόθαλψη εγκληματία και της επεβλήθη ποινή με αναστολή.

Ο Βαγγέλης Στεφανάκης έχει καταδικαστεί και σε ποινή φυλάκισης 37 μηνών, ερήμην για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία για την επίθεση χρυσαυγιτών με σιδερογροθιά στο προεκλογικό περίπτερο του ΚΚΕ στην πλατεία της Αγ. Παρασκευής στις 12/6/2012.

Κατά την επίθεση αυτή οι δράστες φώναξαν «παλιοκομμούνια, θα πεθάνετε, να φύγετε από εδώ απόψε» και στη συνέχεια χτύπησαν και τραυμάτισαν στο πρόσωπο και στο κεφάλι τον εκλεγμένο με το ΚΚΕ δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Τσιμπουκάκη.