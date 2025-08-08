Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε η 32χρονη μητέρα από την Αλγερία μετά την απόφαση του ανακριτή και της εισαγγελέως. Η 32χρονη κατηγορείται ότι άφησε την τρίχρονη κόρη της να πνιγεί στην θάλασσα στο Παλαιό Φάληρο.

Υπενθυμίζεται πως στην απολογία της δήλωσε αθώα και πως δεν σκότωσε εκείνη το παιδί της. Συγκεκριμένα τόνισε πως το παιδάκι ήταν ήδη νεκρό όταν το άφησε στην παραλία.

Ακολούθως ανέφερε όλα όσα έγιναν πριν βρεθεί το κορίτσι νεκρό. Τόνισε πως, είχαν μπει μαζί στην ντουζιέρα να κάνουν μπάνιο μαζί και το κοριτσάκι της ζήτησε νερό.

Όταν πήγε να της το φέρει, άκουσε έναν γδούπο, γύρισε και είδε την τρίχρονη να είναι πεσμένη στο πάτωμα με σπασμούς. Αμέσως προσπάθησε να την συνεφέρει με την κόρη της να επανέρχεται μετά από λίγα λεπτά. Ωστόσο το παιδί μετά από λίγο κατέρρευσε εκ νέου.

Στην συνέχεια προσπάθησε να την σώσει και κατάλαβε πως το παιδί δεν επανερχόταν και εκεί κατάλαβε πως το παιδί ήταν νεκρό. Το έντυσε το πήρε μαζί της στην παραλία και το άφησε.

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με τις ενέργειες της 32χρονης μετά τον θάνατο της μικρής. Μεταξύ αυτών το γιατί η μητέρα δεν ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία και γιατί επέλεξε να πάει στην παραλία.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες

Μετά από την πολύωρη απολογία της, η μητέρα φέρεται να αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι το κοριτσάκι ήταν ήδη νεκρό από ατύχημα στο σπίτι της, όταν το εγκατέλειψε στη θάλασσα.

Με δάκρυα στα μάτια η μητέρα βγήκε από το γραφείο του ανακριτή, μετά τη βροχή ερωτήσεων που δέχτηκε για το πώς και γιατί πέθανε το τρίχρονο κοριτσάκι της. Παρά τους ισχυρισμούς της πάντως δεν κατάφερε να πείσει.

Οι συνήγοροί της, αμφισβητώντας την ιατροδικαστική έκθεση πως αιτία του θανάτου ήταν ο πνιγμός, αναμένουν τις ιστολογικό και ιατροδικαστικές εξετάσεις που θα ξεκαθαρίσουν επίσης, αν οι κακώσεις ήταν προθανάτιες ή μεταθανάτιες.