newspaper
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.08.2025 | 20:07
Φωτιά στη Θάσο - Τέσσερις διαφορετικές εστίες στο νησί
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γερμανία: Παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους και υπόσχεται νέες απορρίψεις και απελάσεις μεταναστών
Κόσμος 07 Αυγούστου 2025 | 04:20

Γερμανία: Παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους και υπόσχεται νέες απορρίψεις και απελάσεις μεταναστών

«Θα εξακολουθήσουμε να διατηρούμε σε ισχύ τους συνοριακούς ελέγχους. Ελεγχοι και απορρίψεις στα σύνορα θα γίνονται και μετά τον Σεπτέμβριο», ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Spotlight

Την παράταση της ισχύος των ελέγχων στα γερμανικά σύνορα προανήγγειλε ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU) και υποσχέθηκε νέες απορρίψεις μεταναστών επιτόπου και απελάσεις σε χώρες όπως το Αφγανιστάν και η Συρία (στη φωτογραφία αρχείου του Ayhan Uyanik/Reuters, επάνω, συνοριακοί έλεγχοι στη Γερμανία).

«Θα εξακολουθήσουμε να διατηρούμε σε ισχύ τους συνοριακούς ελέγχους. Ελεγχοι και απορρίψεις στα σύνορα θα γίνονται και μετά τον Σεπτέμβριο», ξεκαθάρισε ο κ. Ντόμπριντ μιλώντας στο podcast «Table Today» και πρόσθεσε ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη νέες απελάσεις.

14.000 ομοσπονδιακοί αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα από την έναρξη των αυστηρότερων ελέγχων

«Κατορθώσαμε να οργανώσουμε μια πτήση προς το Αφγανιστάν και ν’ απελάσουμε ορισμένους από τους πιο σοβαρούς εγκληματίες. Αυτό όμως δεν μπορεί να μείνει ως εφάπαξ μέτρο», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών και διευκρίνισε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προετοιμάζει τώρα την οργάνωση περαιτέρω ειδικών πτήσεων απέλασης προς το Αφγανιστάν και προς την Συρία.

Ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ διέταξε την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων στις αρχές Μαΐου, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης, χωρίς ν’ αναφερθεί σε διάρκεια της ισχύος τους, με τη γερμανική κυβέρνηση να δέχεται δριμεία κριτική για παραβίαση των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Επιπλέον, στην απόφαση του Βερολίνου απάντησε πρόσφατα με δικούς της ελέγχους και απόρριψη αιτούντων άσυλο η Πολωνία, ενώ κριτική εξακολουθεί ν’ ασκεί και η Γερμανική Αστυνομική Ενωση (GdP), λόγω του φόρτου εργασίας των αστυνομικών ο οποίος παραμένει «πολύ υψηλός», όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωσης Αντρέας Ρόσκοπφ.

Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών, 14.000 ομοσπονδιακοί αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα από την έναρξη των αυστηρότερων ελέγχων, όπου προηγουμένως υπηρετούσαν 11.000.

Αυτό αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο του συνολικού ομοσπονδιακού αστυνομικού προσωπικού. Η ίδια ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει πάντως τονίσει επανειλημμένα ότι το μέτρο δεν μπορεί να διατηρηθεί επ’ αόριστον.

Οι εικόνες από τη Γάζα…

Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Ντόμπριντ απέρριψε εκ νέου το αίτημα γερμανικών πόλεων να φιλοξενήσουν παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας. «Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με όλα τα πιθανά μέτρα που συζητούνται τώρα. Οι εικόνες από τη Λωρίδα της Γάζας είναι συγκινητικές.

Γι’ αυτό η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να βελτιώσει την ανθρωπιστική κατάσταση. Αλλά προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη βοήθεια επιτόπου», δήλωσε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι μπορεί μεν να κατανοήσει την ιδέα, αλλά το ζητούμενο, όπως είπε, είναι να λάβουν βοήθεια όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι κι όχι μόνο ορισμένοι λίγοι.

Πόλεις όπως το Ανόβερο, το Ντίσελντορφ, η Βόννη, η Λειψία και το Κίελο έχουν εκφράσει την προθυμία τους να φιλοξενήσουν παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας, ειδικά εκείνα που χρήζουν ειδικής ιατρικής φροντίδας. Το «πράσινο φως» ωστόσο για κάτι τέτοιο θα πρέπει να δοθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Καφές: Πώς το τρίγωνο ΗΠΑ-Βραζιλίας-Κίνας φέρνει τα πάνω-κάτω στις τιμές

Καφές: Πώς το τρίγωνο ΗΠΑ-Βραζιλίας-Κίνας φέρνει τα πάνω-κάτω στις τιμές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Business
Στάσσης (ΔΕΗ): Επιβεβαιώνει το guidance για EBITDA 2 δισ.

Στάσσης (ΔΕΗ): Επιβεβαιώνει το guidance για EBITDA 2 δισ.

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ουκρανία: Κατά τον Ρούμπιο χρειάζεται «πολλή δουλειά ακόμη» για ενδεχόμενη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν
Μάρκο Ρούμπιο 07.08.25

Μένει να γίνει «πολλή δουλειά ακόμη» για ενδεχόμενη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

«Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας», δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις συζητήσεις για ενδεχόμενη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Τραμπ μιλά για «συνάντηση» με Πούτιν και Ζελένσκι, αλλά και για… «απογοήτευση» στο παρελθόν
Ουκρανία 07.08.25

Ο Τραμπ βλέπει «συνάντηση» με Πούτιν και Ζελένσκι, αλλά και... «απογοήτευση» στο παρελθόν

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι ο Πούτιν τον «έχει απογοητεύσει ήδη στο παρελθόν», αναφερόμενος στην «καλή πιθανότητα να έχει συνάντηση πολύ σύντομα» μαζί του καθώς και με τον Ζελένσκι.

Σύνταξη
Γάζα: Μόνο το 1,5% της γεωργικής γης είναι πλέον καλλιεργήσιμο – Επιτείνεται ο κίνδυνος «γενικευμένου λιμού»
ΟΗΕ 07.08.25

Μόνο το 1,5% της γεωργικής γης είναι πλέον καλλιεργήσιμο στη Γάζα

«Η Γάζα βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα ενός γενικευμένου λιμού», δηλώνει ο γενικός διευθυντής του FAO, σύμφωνα με την αξιολόγηση του οποίου μόνο το 1,5% της γεωργικής γης της είναι πλέον καλλιεργήσιμο.

Σύνταξη
Συντριβή ελικοπτέρου στην Γκάνα – Νεκροί οι υπουργοί Άμυνας και Περιβάλλοντος
Κόσμος 06.08.25

Συντριβή ελικοπτέρου στην Γκάνα – Νεκροί οι υπουργοί Άμυνας και Περιβάλλοντος

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη στη Γκάνα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας Έντουαρντ Ομάνε Μποάμα και ο υπουργός Περιβάλλοντος Ιμπραήμ Μουρτάλα Μουχάμεντ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Κατά τον Ρούμπιο χρειάζεται «πολλή δουλειά ακόμη» για ενδεχόμενη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν
Μάρκο Ρούμπιο 07.08.25

Μένει να γίνει «πολλή δουλειά ακόμη» για ενδεχόμενη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

«Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας», δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις συζητήσεις για ενδεχόμενη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Τραμπ μιλά για «συνάντηση» με Πούτιν και Ζελένσκι, αλλά και για… «απογοήτευση» στο παρελθόν
Ουκρανία 07.08.25

Ο Τραμπ βλέπει «συνάντηση» με Πούτιν και Ζελένσκι, αλλά και... «απογοήτευση» στο παρελθόν

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι ο Πούτιν τον «έχει απογοητεύσει ήδη στο παρελθόν», αναφερόμενος στην «καλή πιθανότητα να έχει συνάντηση πολύ σύντομα» μαζί του καθώς και με τον Ζελένσκι.

Σύνταξη
Γάζα: Μόνο το 1,5% της γεωργικής γης είναι πλέον καλλιεργήσιμο – Επιτείνεται ο κίνδυνος «γενικευμένου λιμού»
ΟΗΕ 07.08.25

Μόνο το 1,5% της γεωργικής γης είναι πλέον καλλιεργήσιμο στη Γάζα

«Η Γάζα βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα ενός γενικευμένου λιμού», δηλώνει ο γενικός διευθυντής του FAO, σύμφωνα με την αξιολόγηση του οποίου μόνο το 1,5% της γεωργικής γης της είναι πλέον καλλιεργήσιμο.

Σύνταξη
Είναι η «μητέρα όλων των κρίσεων» στον ορίζοντα; Ποιες χώρες έχουν χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ τους;
Από G7 σε D7 07.08.25

Είναι η «μητέρα όλων των κρίσεων» στον ορίζοντα; Ποιες χώρες έχουν χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ τους;

Επτά από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο έχουν χρέος μεγαλύτερο από το 100% του ΑΕΠ. Τι χωρίζει την παγκόσμια οικονομία από ένα νέο ντόμινο χρεωκοπίας;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Οι Νικς επιθυμούν διακαώς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»
Μπάσκετ 06.08.25

«Οι Νικς επιθυμούν διακαώς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

Και νέα δεδομένα στη φημολογία για το μέλλον του Γιάννη, καθώς δημοσίευμα θέλει τους Νιου Γιορκ Νικς έτοιμους να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία που θα προκύψει προκειμένου να τον κάνουν «δικό τους».

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Φυλακή σε 70χρονο για stalking της πρώην συντρόφου του – «Μου έστελνε απειλητικά μηνύματα»
Θεσσαλονίκη 06.08.25

Φυλακή σε 70χρονο για stalking της πρώην συντρόφου του - «Μου έστελνε απειλητικά μηνύματα»

«Μετά τη διακοπή της 8ετους σχέσης μας με παρακολουθούσε στη δουλειά μου. Μου έστελνε απειλητικά μηνύματα. Την Κυριακή 2 Αυγούστου ήταν έξω από το σπίτι μου» κατέθεσε, μεταξύ άλλων, η καταγγέλλουσα – παθούσα

Σύνταξη
UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης
Ποδόσφαιρο 06.08.25

UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης

Μετά την απώλεια του Άρη και 5 χώρες να ακολουθούν την Ελλάδα με το απόλυτο των ομάδων, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει άμεση ανάγκη από συγκομιδή βαθμών. Τα δεδομένα για την είσοδο στην πρώτη 10άδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Διαμαρτυρία στο υπουργείο Εργασίας: «Ο πολιτισμός σώζεται όταν σώζονται οι άνθρωποι»
Eργατικό δυστύχημα 06.08.25

Διαμαρτυρία στο υπουργείο Εργασίας: «Ο πολιτισμός σώζεται όταν σώζονται οι άνθρωποι»

Ο θάνατος 51χρονου ηχολήπτη σε εργατικό δυστύχημα, προκάλεσε θλίψη και οργή στους εργαζόμενους της τέχνης και του πολιτισμού. Τι συζήτησαν με τον υφυπουργό Εργασίας στη σημερινή διαμαρτυρία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση
Διπλωματία 06.08.25

ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση

Πρόκειται για αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος, αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Απόρρητο