Την παράταση της ισχύος των ελέγχων στα γερμανικά σύνορα προανήγγειλε ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU) και υποσχέθηκε νέες απορρίψεις μεταναστών επιτόπου και απελάσεις σε χώρες όπως το Αφγανιστάν και η Συρία (στη φωτογραφία αρχείου του Ayhan Uyanik/Reuters, επάνω, συνοριακοί έλεγχοι στη Γερμανία).

«Θα εξακολουθήσουμε να διατηρούμε σε ισχύ τους συνοριακούς ελέγχους. Ελεγχοι και απορρίψεις στα σύνορα θα γίνονται και μετά τον Σεπτέμβριο», ξεκαθάρισε ο κ. Ντόμπριντ μιλώντας στο podcast «Table Today» και πρόσθεσε ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη νέες απελάσεις.

14.000 ομοσπονδιακοί αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα από την έναρξη των αυστηρότερων ελέγχων

«Κατορθώσαμε να οργανώσουμε μια πτήση προς το Αφγανιστάν και ν’ απελάσουμε ορισμένους από τους πιο σοβαρούς εγκληματίες. Αυτό όμως δεν μπορεί να μείνει ως εφάπαξ μέτρο», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών και διευκρίνισε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προετοιμάζει τώρα την οργάνωση περαιτέρω ειδικών πτήσεων απέλασης προς το Αφγανιστάν και προς την Συρία.

Ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ διέταξε την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων στις αρχές Μαΐου, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης, χωρίς ν’ αναφερθεί σε διάρκεια της ισχύος τους, με τη γερμανική κυβέρνηση να δέχεται δριμεία κριτική για παραβίαση των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Επιπλέον, στην απόφαση του Βερολίνου απάντησε πρόσφατα με δικούς της ελέγχους και απόρριψη αιτούντων άσυλο η Πολωνία, ενώ κριτική εξακολουθεί ν’ ασκεί και η Γερμανική Αστυνομική Ενωση (GdP), λόγω του φόρτου εργασίας των αστυνομικών ο οποίος παραμένει «πολύ υψηλός», όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωσης Αντρέας Ρόσκοπφ.

Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών, 14.000 ομοσπονδιακοί αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα από την έναρξη των αυστηρότερων ελέγχων, όπου προηγουμένως υπηρετούσαν 11.000.

Αυτό αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο του συνολικού ομοσπονδιακού αστυνομικού προσωπικού. Η ίδια ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει πάντως τονίσει επανειλημμένα ότι το μέτρο δεν μπορεί να διατηρηθεί επ’ αόριστον.

Οι εικόνες από τη Γάζα…

Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Ντόμπριντ απέρριψε εκ νέου το αίτημα γερμανικών πόλεων να φιλοξενήσουν παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας. «Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με όλα τα πιθανά μέτρα που συζητούνται τώρα. Οι εικόνες από τη Λωρίδα της Γάζας είναι συγκινητικές.

Γι’ αυτό η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να βελτιώσει την ανθρωπιστική κατάσταση. Αλλά προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη βοήθεια επιτόπου», δήλωσε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι μπορεί μεν να κατανοήσει την ιδέα, αλλά το ζητούμενο, όπως είπε, είναι να λάβουν βοήθεια όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι κι όχι μόνο ορισμένοι λίγοι.

Πόλεις όπως το Ανόβερο, το Ντίσελντορφ, η Βόννη, η Λειψία και το Κίελο έχουν εκφράσει την προθυμία τους να φιλοξενήσουν παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας, ειδικά εκείνα που χρήζουν ειδικής ιατρικής φροντίδας. Το «πράσινο φως» ωστόσο για κάτι τέτοιο θα πρέπει να δοθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ