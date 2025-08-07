Κλειστό την Παρασκευή το Φαράγγι της Σαμαριάς – Λόγω καιρικών συνθηκών
Το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό, λόγω της πρόγνωσης της ΕΜΥ για ισχυρούς ανέμους.
Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), λαμβάνοντας υπόψη το προγνωστικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την περιοχή του Εθνικού Δρυμού, στο φαράγγι της Σαμαριάς, στα Χανιά, ανακοίνωσε ότι το φαράγγι θα παραμείνει κλειστό.
Το μέτρο, για αύριο Παρασκευή, ισχύει και για τις δύο εισόδους του εθνικού δρυμού.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προβλέπει ότι αυτή την Παρασκευή 8 Αυγούστου, οι άνεμοι θα πνέουν με πάνω από 9 Μποφόρ.
Σε περίπτωση επικαιροποιημένης πρόγνωσης από την ΕΜΥ για βελτίωση του καιρού θα εκδοθεί ανακοίνωση το πρωί της Παρασκευής στις 06:30.
