Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη απευθυνόμενος στον Τύπο πως σκοπεύει να λάβει αποφάσεις για το εάν και κατά πόσον θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο και άλλα προϊόντα από τη Ρωσία μετά τις συναντήσεις που προγραμματίζει να έχει ο ειδικός απεσταλμένος του, ο Στιβ Γουίτκοφ, αργότερα σήμερα με ρώσους αξιωματούχους στη Μόσχα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Brian Snyder, επάνω, ο Τραμπ).

Q: «Do you still plan too follow through on your threat to impose 100% tariffs on all countries that purchase Russian energy?»

Trump: «I never said a percentage, but we’ll be doing quite a bit of that…We have a meeting with Russia tomorrow, we’ll see what happens.» pic.twitter.com/mQza6OEGCs

— Republicans for Ukraine (@GOP4Ukraine) August 5, 2025