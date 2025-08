Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα Τρίτη και συζήτησαν για το τελεσίγραφο που έχει θέσει ο πρώτος στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Το τελεσίγραφο λήγει την Παρασκευή 8 Αυγούστου.

Αν ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός μέχρι τότε, οι ΗΠΑ θα επιβάλουν νέες κυρώσεις στη Ρωσία για πρώτη φορά από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Το τηλεφώνημα Τραμπ – Ζελένσκι έγινε μία ημέρα πριν από το ταξίδι του Στιβ Γουίτκοφ, ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου, στη Μόσχα για να συναντήσει τον Πούτιν.

Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι η επίσκεψη Γουίτκοφ θα γίνει κατόπιν αιτήματος του Κρεμλίνου, περισσότερο από τρεις μήνες μετά την τελευταία συνάντησή του με τον Πούτιν, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios.

Μια άλλη ουκρανική πηγή ανέφερε ότι ο Ζελένσκι και ο Τραμπ συμφώνησαν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας ότι η επιβολή κυρώσεων στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου προς την Ινδία, την Κίνα και άλλες χώρες θα μπορούσε να δημιουργήσει την οικονομική πίεση που απαιτείται για να αλλάξει η στάση του Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο.

«Ήταν μια πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία. Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος και στον σωστό δρόμο τώρα», ανέφερε η πηγή.

Ο Ζελένσκι έγραψε στο X ότι η τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ επικεντρώθηκε στον τερματισμό του πολέμου.

A productive conversation with President Trump, with the key focus of course being ending the war. We are grateful to @POTUS for all efforts toward a just and lasting peace. It is truly a must to stop the killing as soon as possible, and we fully support this. Many months could… pic.twitter.com/2doL7xsGkG

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2025