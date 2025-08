Μυστική αποστολή στη Μόσχα – Τα ύποπτα ταξίδια Ιρανών επιστημόνων και ο πυρηνικός γρίφος

Στις 4 Αυγούστου, η πτήση W598 της Mahan Air προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Sheremetyevo στη Μόσχα.

Ανάμεσα στους επιβάτες, ο Ali Kalvand, 43χρονος Ιρανός πυρηνικός επιστήμονας, συνόδευε τέσσερις ακόμη υπαλλήλους.

Οι άνδρες αυτοί παρουσιάστηκαν επισήμως ως εκπρόσωποι της νεοσύστατης συμβουλευτικής εταιρείας DamavandTec.

Ωστόσο, τα διπλωματικά τους διαβατήρια —με διαδοχικούς αριθμούς και κοινή ημερομηνία έκδοσης— πρόδιδαν έναν σαφώς πιο επίσημο και κρατικό χαρακτήρα στην αποστολή, σύμφωνα με τους Financial Times.

Δεν επρόκειτο για μία απλή εμπορική επίσκεψη, αλλά για μια καλά οργανωμένη κρατική αποστολή με ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις.

⚠ On August 4, 2024, Mahan Air flight W598 from Tehran landed in Moscow, carrying Ali Kalvand, a 43-year-old Iranian nuclear scientist, and four others.

Kalvand claimed the group were employees of his Tehran-based consulting firm, DamavandTec, but this was a cover story.

