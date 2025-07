Ισραήλ: Ο Νετανιάχου επικρίνει τον Στάρμερ για το σχέδιο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε έντονα απόψε τον βρετανό ομόλογό του για το σχέδιο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, υποστηρίζοντας ότι «ο Στάρμερ επιβραβεύει την τερατώδη τρομοκρατία της Χαμάς και τιμωρεί τα θύματά της», όπως αναμεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Το μήνυμα που ανήρτησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός στην πλατφόρμα Χ αναφέρει επίσης: «Ένα τζιχαντιστικό κράτος στα σύνορα του Ισραήλ ΣΗΜΕΡΑ θα απειλήσει την Βρετανία ΑΥΡΙΟ».

Ο Νετανιάχου επισημαίνει ότι η πολιτική κατευνασμού απέναντι σε τζιχαντιστές τρομοκράτες έχει αποδειχθεί αποτυχημένη, υποδηλώνοντας ότι το βρετανικό σχέδιο είναι επίσης καταδικασμένο σε αποτυχία.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

«Starmer rewards Hamas’s monstrous terrorism & punishes its victims.

A jihadist state on Israel’s border TODAY will threaten Britain TOMORROW.

Appeasement towards jihadist terrorists always fails. It will fail you too. It will not happen.»

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 29, 2025