Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν έντονα χθες Δευτέρα τη γαλλο-σαουδαραβική πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή διεθνούς διάσκεψης στον ΟΗΕ για τη λύση δύο κρατών, ισραηλινού και παλαιστινιακού, κάνοντας λόγο για ένα απερίσκεπτο «επικοινωνιακό τέχνασμα» και μια «προσβολή» στα θύματα της 7ης Οκτωβρίου 2023 (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Only in Gaza you will see airdrops and airstrikes in one picture.

No one should look to the sky and wonder if what’s falling is death or dinner. pic.twitter.com/EhkhyaT0P0

— Mohamad Safa (@mhdksafa) July 27, 2025