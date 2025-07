Ταϊλάνδη – Καμπότζη: Τύμπανα πολέμου στη ΝΑ Ασία – Τουλάχιστον 12 νεκροί και εκκενώσεις δεκάδων χιλιάδων

Από ανταλλαγές πυρών στην αμφισβητούμενη συνοριακή περιοχή ανάμεσα σε Ταϊλανδη και Καμπότζη το πρωί της Πέμπτης, φτάσαμε πολύ γρήγορα σε πυραυλικές επιθέσεις και αεροπορικές επιδρομές με θύματα αμάχους.

Η κρίση στην Νοτιοανατολική Ασία προκαλεί ανησυχία καθώς αναλυτές εκτιμούν ότι το πιθανότερο είναι η κατάσταση να χειροτερεύσει πριν υπάρξει κάποιο παράθυρο για αποκλιμάκωση.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους άμαχοι, από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Καμπότζη. Ανάμεσά τους και ένα 8χρονο παιδί.

At least two Combodian military positions were destroyed including Brigade HQ in Airstrikes by Royal Thai Airforce. #ไทยกัมพูชา #ThailandStartedTheWar #cambodiaopnedfire #กองทัพบก pic.twitter.com/KLueMljvlL

The video was recorded from the Cambodian side, showing weapons being fired at civilian homes on the Thailand side, causing injuries and damage.

In response, Thai soldiers were forced to retaliate this morning. #combodia #Thailand pic.twitter.com/409A5N6LwG

