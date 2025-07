Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι είναι δύσκολο να δει κανείς πώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσαν να συναντηθούν πριν από το τέλος του Αυγούστου, όπως μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το Reuters σημειώνει ότι ο Ουκρανός εκπρόσωπος, Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε μετά τις τελευταίες σύντομες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών την Τετάρτη ότι το Κίεβο πρότεινε συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι τον Αύγουστο, καθώς αυτή θα εμπίπτει με την προθεσμία των 50 ημερών που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Τραμπ απείλησε με νέες κυρώσεις τη Ρωσία και τους αγοραστές των εξαγωγικών προϊόντων της, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.

🚨⚡Key statements of Kremlin spokesman Dmitry Peskov:

The Kremlin did not expect a breakthrough from the third round of talks with Ukraine;

The agenda proposed by Russia in the negotiations with Ukraine is aimed at substantive work;

The talk about a possible Russia-Ukraine… pic.twitter.com/yaSE1huphc

— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) July 24, 2025