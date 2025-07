Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ: Τραγικός θάνατος από πνιγμό για τον τηλεοπτικό μοναχογιό του Μπιλ Κόσμπι

Ο Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ που αγαπήθηκε ως Θίο Χάξταμπλ, ο μόνος γιος του Μπιλ Κόσμπι στην εμβληματική sitcom του ατιμασμένου κωμικού The Cosby Show, απεβίωσε σε ηλικία 54 ετών.

Ο θάνατος του ηθοποιού και σκηνοθέτη οφείλεται σε ατύχημα από πνιγμό στις ακτές της Κόστα Ρίκα την Κυριακή, ανακοίνωσε η οικογένεια του.

Σύμφωνα με το ABC News, ο 54χρονος καλλιτέχνης παρασύρθηκε από ισχυρό θαλάσσιο ρεύμα στα ανοιχτά της Κόστα Ρίκα, με την αστυνομία της χώρας να επιβεβαιώνει τον θάνατό του από ασφυξία.

Το ABC News ανέφερε ότι ο Γουόρνερ πέθανε κοντά στην Κοκλές, μια παραλία στην Λιμόν της Κόστα Ρίκα, με την αστυνομία να δηλώνει ότι ο ηθοποιός του Χόλιγουντ παρασύρθηκε από ένα ισχυρό θαλάσσιο ρεύμα.

Το σώμα του ανακαλύφθηκε και αναγνωρίστηκε επίσημα από την ακτοφυλακή της Κόστα Ρίκα.

Ηθοποιός, σκηνοθέτης και ακτιβιστής για τον HIV

Ο ρόλος του Γουόρνερ στην επιτυχημένη κωμική σειρά The Cosby Show του χάρισε μια υποψηφιότητα για βραβείο Primetime Emmy στην κατηγορία και αποτέλεσε το εφαλτήριο για μετέπειτα επιτυχίες στο Χόλιγουντ.

Η τελευταία τηλεοπτική του εμφάνιση ήταν στο ρόλο του χειρουργού Εϊ Τζέι Όστιν στο ιατρικό δράμα του Fox, The Resident, καθώς και στο δικαστικό δράμα Accused, επίσης από το Fox.

Ο Γουόρνερ εμφανίστηκε επίσης δίπλα στην Κίρα Σέντγουικ στο δράμα του ABC Ten Days in the Valley και υποδύθηκε τον Έι Σι Κάουλινγκς στην παραγωγή του FX Αmerican Crime Story: The People v. O.J. Simpson.

Γεννημένος στις 18 Αυγούστου 1970 στο Τζέρσεϊ Σίτι του Νιου Τζέρσεϊ, ο Γουόρνερ πήρε το όνομά του από τον Μάλκολμ Χ και τον τζαζ πιανίστα Άχμαντ Τζαμάλ.

Ο Γουόρνερ εμφανίστηκε επίσης στα Suits του USA Network, Community, Sons of Anarchy, The Michael J. Fox Show, The Cleaner και Dexter.

Ως σκηνοθέτης, ο Γουόρνερ σκηνοθέτησε πολλά επεισόδια των σειρών The Cosby Show, Πρίγκιπας του Μπελ-Εαρ και Sesame Street.

Το 2011, σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε δίπλα στην Τρέισι Έλις Ρος στη σειρά του BET Reed Between the Lines, ενώ σκηνοθέτησε και το βίντεο ευαισθητοποίησης για το AIDS, Timeout: The Truth about HIV, AIDS, and You, στο οποίο συμμετείχαν ο Μάτζικ Τζόνσον και ο Αρσένιο Χολ.

Ο Γουόρνερ έκανε επίσης το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία Drop Zone της Paramount Pictures και εμφανίστηκε στην ταινία Fool’s Gold της Warner Bros. Pictures, δίπλα στους Μάθιου ΜακΚόναχεϊ, Κέιτ Χάντσον και Ντόναλντ Σάδερλαντ.

Στο θεατρικό σανίδι, ο Γουόρνερ εμφανίστηκε στις off-Broadway παραστάσεις Three Ways Home, Cryin’ Shame, Freefall και σε μια παραγωγή του A Midsummer Night’s Dream στο La Jolla Playhouse της Καλιφόρνια γράφει το The Hollywood Reporter.