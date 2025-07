Ευρωπαϊκή Ένωση: «Ξεκάθαρη στήριξη στις διεθνείς προσπάθειες για επανεκκίνηση των συνομιλιών» για το Κυπριακό

Την ώρα που είναι σε εξέλιξη η άτυπη πενταμερής διάσκεψη για το Κυπριακό στον ΟΗΕ, οι επικεφαλής των θεσμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν ξεκάθαρα τη στήριξή τους στις διεθνείς προσπάθειες για την επανεκκίνηση των συνομιλιών.

Οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη. Στη συνάντηση συμμετέχουν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ, οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, καθώς και ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου για Ευρωπαϊκά Θέματα, Αφρικής και Υπερπόντιων Εδαφών, Στίβεν Ντόιτι.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα δίνουν έμφαση ιδιαίτερα στη σημασία μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των αρχών της ΕΕ.

The EU remains firmly committed to the reunification of Cyprus, in line with UNSC resolutions and EU principles.

I fully support the efforts of @UN and SG @antonioguterres to advance a negotiated settlement, and wish every success for today’s important meeting.

The EU stands…

— António Costa (@eucopresident) July 17, 2025