Στη ζάχαρη που παράγεται από ζαχαροκάλαμο στις ΗΠΑ επιστρέφει η Coca Cola, αντικαθιστώντας τη χρήση σιροπιού καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης την οποία έχει καθιερώσει εδώ και χρόνια.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι είχε μιλήσει με την Coca Cola για τη «χρήση ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο στην Coca Cola στις ΗΠΑ και ότι έχουν συμφωνήσει να το κάνουν». Έκανε λόγο για «καλή κίνηση» από την εταιρεία με έδρα την Ατλάντα, προσθέτοντας: «Θα δείτε. Είναι απλώς καλύτερη».

Η απροσδόκητη ανακοίνωση του Τραμπ έβαλε τον Λευκό Οίκο σε μια μακροχρόνια συζήτηση σχετικά με την υγιεινή χρήση διαφορετικών τύπων ζάχαρης, κάτι το οποίο μπορεί να ικανοποιήσει μια μερίδα ψηφοφόρων του αγροτών και να δυσαρεστήσει μια άλλη.

Όπως γράφει το Bloomberg, oύτε ο Τραμπ ούτε η Coca Cola απάντησαν σε ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα πώς η Coca Cola θα προμηθεύεται τις αμέτρητες ποσότητες ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο που θα χρειάζεται ή αν οποιαδήποτε κόλα με βάση το ζαχαροκάλαμο θα αντικαταστήσει ή θα συμπληρώσει τα συστατικά που χρησιμοποιεί τώρα.

Η Coca Cola σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Εκτιμούμε τον ενθουσιασμό του Προέδρου Τραμπ για την εμβληματική μας μάρκα Coca Cola. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις νέες καινοτόμες προσφορές στη γκάμα προϊόντων της Coca Cola θα δημοσιευτούν σύντομα».

President Donald Trump said in a Truth Social post that Coca-Cola has agreed to use cane sugar in Coke beverages sold in the US https://t.co/gF56cRk83p

— Bloomberg (@business) July 16, 2025