Μια «περιπετειώδης» φάλαινα που παρέκκλινε από τη συνήθη μεταναστευτική της διαδρομή και μπήκε στο κέντρο του λιμανιού του Σίδνεϊ προκαλεί «προβλήματα πλοήγησης» σε φέρι και σκάφη, καθώς συνεχίζει την περιήγησή της στο παγκοσμίου φήμης λιμάνι.

Η σχεδόν ενήλικη φάλαινα εντοπίστηκε από επιβάτες ενός φέρι κοντά στο Fort Denison περίπου στις 8 το πρωί της Τετάρτης.

Κολύμπησε μέχρι το Circular Quay, τον κεντρικό τερματικό σταθμό των φέριμποτ του Σίδνεϊ, πριν κατευθυνθεί ανατολικά προς την αμυντική βάση του Garden Island, στη συνέχεια προς το Watsons Bay και βόρεια προς το Balmoral Bay.

Μιλώντας από ένα σκάφος της New South Wales Maritime που παρακολουθούσε το ζώο, η ειδική σε φάλαινες Δρ Vanessa Pirotta είπε ότι «δεν είναι κάθε μέρα που μια φάλαινα κάνει παράκαμψη και παραμένει στο Watsons Bay».

Η διαδρομή της στο λιμάνι αποτελούσε «πρόκληση για την πλοήγηση» των φέριμποτ και των σκαφών, πρόσθεσε.

«Η NSW Maritime και η NSW National Parks and Wildlife συνοδεύουν κυριολεκτικά ένα θηλαστικό μεγέθους σχολικού λεωφορείου έξω από το λιμάνι», είπε.

«Είναι πολύ εύκολο για τα σκάφη να χτυπήσουν φάλαινες.

Κάνουν πράγματα όταν δεν το περιμένεις – [εμείς] φροντίζουμε να έχει χώρο και να συνοδεύεται έξω από το λιμάνι, γιατί αυτή είναι πολύ περίεργη».

There is a whale and her calf in Circukar Quay! (She delayed my ferry) pic.twitter.com/kPx4L8ek2S

— Ray E 🍡 (@ballast_point) July 15, 2025