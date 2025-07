Τιάγκο Αλμάντα: Τον ήθελε η Μπενφίκα, τον ανακοίνωσε η Ατλέτικο Μαδρίτης

Σε συμφωνία με τη Μποταφόγκο για την απόκτηση του Τιάγκο Αλμάντα με τη μεταγραφή ήρθε η Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της η ισπανική ομάδα.

Βεβαίως όπως γνωστοποιούν οι «ροχιμπλάνκος» για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή θα πρέπει πρώτα ο 24χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός να περάσει με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οπως αναφέρουν δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου το ποσό που θα ξοδέψει η Ατλέτικο Μαδρίτης θα κυμαίνεται στα 40 εκατομμυρίων ευρώ, με την ομάδα της Βραζιλιάς να διατηρεί παράλληλα ένα ποσοστό επί των δικαιωμάτων του παίκτη. Σε περίπτωση μεταγραφής του εκ νέου από τον σύλλογο της Μαδρίτης σε άλλη ομάδα, η Μποταφόγκο θα βάλει ένα ποσό στα ταμεία της.

Να αναφέρουμε οτι ο Τιάγκο Αλμάντα έχει υπάρξει παγκόσμιος πρωταθλητής με την Αργεντινή το 2022 (στο Κατάρ), όταν κλήθηκε να αντικαταστήσει τον τραυματία Χοακίν Κορέα. Έτσι έγινε ο πρώτος εν ενεργεία παίκτης του MLS που κερδίζει Μουντιάλ, καθώς τότε αγωνιζόταν στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ.

«Συμφωνία με την Μποταφόγκο για τη μεταγραφή του Τιάγκο Αλμάδα. Ο σύλλογός μας και η βραζιλιάνικη ομάδα κατέληξαν σε συμφωνία, η οποία εκκρεμεί της επιβεβαίωσης, μόλις ο παίκτης περάσει τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις και υπογράψει το συμβόλαιο», αναφέρει η σχετική ανάρτηση της Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Αλμάντα.

Να σημειώσουμε οτι τον Τιάγκο Αλμάντα επιθυμούσε διακαώς η Μπενφίκα, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις «ναυάγησαν» κι έτσι η πορτογαλική ομάδα στράφηκε πλέον στον Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής μετράει συνολικά στην καριέρατου 229 συμμετοχές με 55 γκολ και 41 ασίστ, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Βελέζ Σάρσφιλντ (100 συμμετοχές με 24 γκολ και 10 ασίστ), Ατλάντα Γιουνάιτεντ (83 συμμετοχές και 24 ασίστ) και Μποταφόγκο (26 συμμετοχές με 3 γκολ και 2 ασίστ) και Λιόν (20 συμμετοχές με 2 γκολ και 5 ασίστ)

Agreement with Botafogo for the transfer of Thiago Almada.

Our club and the Brazilian side have reached an agreement, pending confirmation once the player passes the required medical examination and signs the contract. pic.twitter.com/QNMQUmH5hk

— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 15, 2025