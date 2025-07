Ανάβουν… φωτιές στην Ιταλία: «Ο Μίτσιτς λέει όχι στα 18.000.000 της Χάποελ για χάρη του Ολυμπιακού» (pic)

Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχει αναστατώσει ολόκληρη τη Euroleague, καθώς όπως φαίνεται οι προτάσεις που έχει είναι αρκετές και καλείται να αποφασίσει το προσεχές διάστημα για το μέλλον του.

Όπως προέκυψε πριν από λίγη ώρα ο Μίτσιτς δέχθηκε μια τεράστια πρόταση από την Χάποελ Τελ Αβίβ, αξίας 18 εκατ. δολαρίων για τρία χρόνια, με τον Σέρβο γκαρντ να αρνείται την πρόταση όπως υποστηρίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Ιταλός ο Σέρβος γκαρντ είναι κοντά στο να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και έχει αποφασίσει να παίξει στον Ολυμπιακό και να πει όχι στο… χαλί εκατομμυρίων που του έχει στρώσει η ισραηλινή ομάδα.

«Ο Βασίλιε Μίτσιτς βρίσκεται πλέον κοντά στην επιλογή του επόμενου σταθμού της καριέρας του. Ο δις MVP του Final Four της EuroLeague έχει στα χέρια του μια τεράστια πρόταση ύψους 18 εκατομμυρίων για τρία χρόνια από την Χαποέλ Τελ Αβίβ, τον διεκδικεί επίσης η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες μου έχει επιλέξει τον Ολυμπιακό. Αναμένουμε επίσημη επιβεβαίωση», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ.

🚨 Vasilije Micic should by now be close to choosing his next destination.

The two-time EuroLeague Final Four mvp has a monstrous €18 million offer 💵 in hand for three seasons from Hapoel Tel Aviv 🇮🇱, he is being sought by European champions Fenerbahce 🇹🇷, but according to my… pic.twitter.com/7ko9LHLA6S

— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) July 15, 2025