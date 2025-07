Αυτά είναι τα video games που κυκλοφορούν τον Αύγουστο 2025

Διότι ο φετινός Αύγουστος είναι ένας μήνας γεμάτος νέους gaming titles.

Δεν έχει σημασία πού παίζεις. Είτε αναζητάς PS5 games, είτε είσαι κάτοχος Xbox, είτε ψάχνεις ένα καλό PC game να σου κρατήσει συντροφιά τις υπόλοιπες εβδομάδες του καλοκαιριού, είτε το thing σου είναι τα Nintendo Switch, ένα είναι το βέβαιο: πως κάποια από τις νέες κυκλοφορίες του Αυγούστου θα είναι ό,τι πρέπει για ‘σένα!

Έλα να δούμε τους τίτλους που δεν χάνονται τον επόμενο μήνα.

Mafia: The Old Country

8 Αυγούστου – PlayStation, Xbox, PC

Η μεγάλη επιστροφή! Τα Mafia, μία από τις πλέον αγαπημένες σειρές action adventures κάνουν το comeback με το The Old Country. Το εν λόγω παιχνίδι δίνει έμφαση στο στόρι και την αφήγηση, αντί για τον ανοιχτό κόσμο που μας είχαν συνηθίσει οι προκάτοχοί του. Οι δημιουργοί του έχουν αποτυπώσει τέλεια την ατμόσφαιρα της Σικελίας των αρχών του 20ου αιώνα κι εμείς ανυπομονούμε να το αφήσουμε να μας ταξιδέψει.

Senua’s Saga: Hellblade II

12 Αυγούστου – PlayStation

Το Hellblade II δεν είναι καινούριο. Ο τίτλος της Ninja Theory κυκλοφόρησε πέρυσι, όμως μέχρι τώρα ήταν διαθέσιμος σε Xbox και PC. Η ώρα να κάνει την εμφάνισή του στο PS5 ήρθε και οι κάτοχοι της κονσόλας θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν την εμπειρία του: μάχες βγαλμένες από χορογραφία, ενδιαφέροντα παζλ, μα πάνω απ’ όλα συγκλονιστικά στάνταρ παραγωγής σε ένα video game που θα μπορούσε να ‘ταν άνετα ταινία.

Dying Light: The Beast

22 Αυγούστου – PlayStation, Xbox, PC

Η σειρά Dying Light έχει αποκτήσει φανατικούς φίλους οι οποίοι φέτος τον Αύγουστο δεν θα μείνουν παραπονεμένοι. Το The Beast προοριζόταν αρχικά για DLC στο Dying Light 2, όμως εν τέλει το μέγεθός του ήταν τέτοιο, που η Techland αποφάσισε να το λανσάρει σαν κανονικό παιχνίδι. Ετοιμάσου για έναν απολαυστικό combo με παρκούρ, ξυλίκι, πιστολίδι και οδήγηση – ό,τι θα περίμενες από ένα Dying Light δηλαδή.

Gears of War: Reloaded

26 Αυγούστου – PlayStation, Xbox, PC

To Gears of War: Reloaded ξεκινά τον χορό των επανακυκλοφοριών τον Αύγουστο. The Coalition, Sumo Digital και Disbelief ένωσαν τις δυνάμεις τους και μας προσφέρουν το remaster του πρώτου τίτλου της σειράς Gears of War (2006). Με 4K ανάλυση, το παιχνίδι τρέχει πλέον στα 60 fps στη βασική campaign του και τα 120 fps στα διάφορα online modes, χαρίζοντας συγκλονιστικές εμπειρίες.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

28 Αυγούστου – PlayStation, Xbox, PC

Ακόμα ένα παιχνίδι που είναι… και δεν είναι νέο. Το Metal Gear Solid Delta: Snake Eater είναι επί της ουσίας remake του Metal Gear Solid 3: Snake Eater που είχε κυκλοφορήσει το 2004 στο PS2. Ετοιμάσου να ζήσεις ξανά τον Ψυχρό Πόλεμο, καθώς ο Nathan Snake προσπαθεί να γλιτώσει έναν Ρώσο επιστήμονα και παράλληλα να πλήξει το σοβιετικό πυρηνικό όπλο Shagohod, σε ένα από τα καλύτερα stealth games που φτιάχτηκαν ποτέ.

Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World

28 Αυγούστου – Switch 2

Ούτε ο συγκεκριμένος τίτλος δεν αποτελεί ακριβώς νέα κυκλοφορία. Το Kirby and the Forgotten Land, βλέπεις, είναι ένα εξαιρετικό action platformer που είχε κυκλοφορήσει το 2022 στο πρώτο Switch – το πρώτο βασικό της σειράς σε πλήρως 3D περιβάλλον. Με φοβερά γραφικά, καταπληκτικό level design, εξαίσιο soundtrack και άπλετο περιεχόμενο, έρχεται και στο Switch 2 με ακόμα καλύτερη απόδοση και ένα έξτρα story campaign.