Emmy 2025: Severance, The White Lotus και The Studio με ρεκόρ υποψηφιοτήτων – To Squid Game στα αζήτητα

Ακριβώς όπως ήταν αναμενόμενο οι σειρές Severance, The White Lotus και The Studio ξεχώρισαν συγκεντρώνοντας τις περισσότερες υποψηφιότητες φέτος.

To Severance συγκέντρωσε 27 υποψηφιότητες ενώ τα The White Lotus και The Studio συγκέντρωσαν από 23 υποψηφιότητες το καθένα.

Το The Penguin ξεχώρισε στις limites σειρές με 24 υποψηφιότητες, καθώς και το Adolescence που συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες.

Νέες παραγωγές όπως τα The Pitt και Nobody Wants This βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο της συζήτησης διεκδικώντας τρόπαια στη μεγαλύτερη βραδιά της τηλεόρασης.

Ωστόσο, υπήρξαν και ορισμένες μεγάλες εκπλήξεις—μεταξύ των οποίων η Μέγκαν Φέι, η οποία κέρδισε την πρώτη της υποψηφιότητα για τον ρόλο της ως πρωταγωνίστρια στη σειρά Sirens.

Ο Κόλμαν Ντομίνγκο και η Ούζο Αντούμπα επίσης έλαβαν αναγνώριση από τους ψηφοφόρους των Emmy. Ο Ντομίνγκο απέσπασε μια υποψηφιότητα για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο σε Κωμική Σειρά για το The Four Season, ενώ η Αντούμπα αναγνωρίστηκε στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά για το The Residence.

Ιδιαίτερα χαρούμενη είναι και η Σάρον Χόργκαν, η οποία κέρδισε υποψηφιότητα για Α’ Γυναικείο Ρόλο σε Κωμική Σειρά για το Bad Sisters, καθώς και η Ρόμπι Χόφμαν με την υποψηφιότητα της για Γκεστ Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά για το Hacks.

Ο Ρον Χάουαρντ και ο Μάρτιν Σκορσέζε έχουν υποψηφιότητα για Γκεστ Ηθοποιό σε Κωμική Σειρά για το The Studio.

Άλλες εκπλήξεις είναι η αναγνώριση του δυστοπικού Paradise στην κατηγορία Καλύτερης Δραματικής Σειράς στην πρώτη του σεζόν, η υποψηφιότητα του πρωτοεμφανιζόμενου Όουεν Κούπερ στη σειρά-φαινόμενο Adolescence-είναι ο νεότερος υποψήφιος για βραβείο Emmy Β’ Ρόλου και αν κερδίσει, ο 15χρονος Βρετανός θα είναι ο νεότερος άντρας που έχει κερδίσει ποτέ βραβείο Emmy ερμηνείας- ενώ η Κάθι Μπέιτς, 77, είναι η γηραιότερη υποψήφια για το Emmy καλύτερης δραματικής ηθοποιού, για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο δικαστικό δράμα Matlock του CBS.

Ηχηρές απουσίες

Ωστόσο, η Σελένα Γκόμεζ και ο Στιβ Μάρτιν αγνοήθηκαν για το Only Murders in the Building, προκαλώντας απορίες στους φαν της σειράς.

Επίσης, το 1923 δεν απέσπασε καμία υποψηφιότητα, παρά την κριτική αναγνώριση και την αγάπη του κοινού.

Οι σειρές House of the Dragon και Squid Game επίσης αποκλείστηκαν από τις μεγάλες κατηγορίες, με το πρώτο να λαμβάνει ωστόσο 6 υποψηφιότητες σε τεχνικές κατηγορίες.

Η Ελίζαμπεθ Μος δεν έλαβε υποψηφιότητα για την τελευταία της σεζόν στο The Handmaid’s Tale, όπως και η Έλεν Μίρεν για το 1923. Ωστόσο ο Χάρισον Φορντ, 83, κέρδισε υποψηφιότητα για το Shrinking στην πρώτη του υποψηφιότητα Emmy της καριέρας του.

Άλλες δυσάρεστες εκπλήξεις είναι η απουσία της Νατάσα Νατάσα Λυόν για το Poker Face, ο αποκλεισμός του Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ από το The White Lotus και η αδιαφορία για την Άλισον Τζάνεϊ για τον ρόλο της στο The Diplomat σημειώνει το People.

Για το Hacks, η Μέγκαν Στάλτερ και ο Πολ Γ. Ντάουνς δεν έλαβαν καμία υποψηφιότητα, αν και ορισμένοι από τους συμπρωταγωνιστές τους, όπως η Τζιν Σμαρτ και η Χάνα Έινμπιντερ, βρέθηκαν ανάμεσα στους υποψηφίους.

Παρομοίως, ο Μπόουεν Γιανγκ κέρδισε μια υποψηφιότητα για Β’ Ανδρικό Ρόλο σε Κωμική Σειρά για το Saturday Night Live, αλλά ο Κίναν Τόμσον και η Χάιντι Γκάρντνερ αποκλείστηκαν. Σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια, το SNL δεν έλαβε επίσης καμία υποψηφιότητα για γκεστ σταρ.

Mετά το Shōgun

Πέρυσι, το Shōgun και το The Bear αναδείχθηκαν οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς.

Το Shōgun κέρδισε εντυπωσιακές 25 υποψηφιότητες και απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς, εκτός από τους πρωταγωνιστές του, Χιρογιούκι Σανάντα και Άννα Σαβάι, οι οποίοι κέρδισαν στις κατηγορίες Α’ Ανδρικού και Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά.

Το The Bear κυριάρχησε στις κατηγορίες κωμωδίας (κάτι που συζητήθηκε πολύ γιατί η σειρά είναι στα όρια με το δράμα) με τους Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Λίζα Κολόν-Ζάγιας, Έμπον Μος-Μπάχραχ, Τζέιμι Λι Κέρτις και Τζον Μπέρνθαλ να τιμώνται στην τελετή του 2024.

Η Τζιν Σμαρτ κέρδισε επίσης το τρίτο της τρόπαιο για τον ρόλο της στο Hacks, το οποίο απέσπασε και το βραβείο Καλύτερης Κωμικής Σειράς.

Τα Βραβεία Emmy αναγνωρίζουν επιτεύγματα στον κλάδο της τηλεόρασης και το έργο δημιουργών αμερικανικών προγραμμάτων ψυχαγωγίας και απονέμονται από τρεις οργανισμούς την Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών (Academy of Television Arts & Sciences – ATAS), την Εθνική Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών (National Academy of Television Arts and Sciences – NATAS) και τη Διεθνής Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών (International Academy of Television Arts and Sciences – IATAS).

Η τελετή απονομής έχει προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS, με παρουσιαστή τον Nate Bargatze.

Αποθέωση για τη σάτιρα του The Studio

Η σειρά The Studio της Apple TV+ είναι ανάμεσα στις σειρές που ξεχώρισαν λαμβάνοντας 23 υποψηφιότητες για Emmy — τις περισσότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ για κωμικό σίριαλ στην πρώτη του σεζόν.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί το 2021 από τη σειρά Ted Lasso, η οποία συγκέντρωσε 20 υποψηφιότητες κατά τη διάρκεια του πρώτου της έτους, σύμφωνα με το Variety. Η σειρά κέρδισε επτά Emmy, συμπεριλαμβανομένων τριών για τις ερμηνείες των Τζέισον Σουντέικις, Μπρετ Γκολντστάιν και Χάνα Γουάντινγκχεμ και εξαιρετικής κωμικής.

Δημιουργοί της σάτιρας The Studio είναι οι Έβαν Γκόλντμπεργκ, Πίτερ Χιούικ, Άλεξ Γκρέγκορι, Φρίντα Πέρεζ και Σεθ Ρόγκεν, ο οποίος επίσης σκηνοθέτησε, έγραψε το σενάριο και πρωταγωνιστεί.

Η σειρά ακολουθεί έναν επικεφαλής στούντιο του Χόλιγουντ που αγωνίζεται να εξισορροπήσει τις εταιρικές απαιτήσεις με το πάθος του για την παραγωγή ποιοτικών ταινιών.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Κάθριν Ο’ Χάρα, Άικ Μπάριχολτζ, Κάθριν Χαν κ.ά. Ο Σεθ Ρόγκεν έλαβε υποψηφιότητες στις κατηγορίες Εξαιρετικής Κωμικής Σειράς, Πρωταγωνιστικού Ρόλου, Σεναρίου και Σκηνοθεσίας.

Αν κερδίσει και στις τέσσερις, θα ισοφαρίσει το ρεκόρ των περισσότερων βραβείων Emmy που έχει κερδίσει υποψήφιος σε μία βραδιά, μαζί με τη Μόιρα Ντέμος για το Making a Murderer (2016) του Netflix, την Έιμι Σέρμαν Παλαντίνο για το The Marvelous Mrs. Maisel (2018) του Prime Video και τον Νταν Λέβι για το αγαπημένο Schitt’s Creek (2020) του Pop TV.

Οι υποψηφιότητες στις κεντρικές κατηγορίες

Δραματική Σειρά

Star Wars: Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio

What We Do in the Shadows

Μίνι Σειρά

The Penguin

Adolescence

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Α΄ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Paradise

Γκάρι Όλντμαν, Slow Horses

Πέδρο Πασκάλ, The Last of Us

Άνταμ Σκοτ, Severance

Νόα Γουάιλ, The Pitt

Α΄ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα

Κάθι Μπέιτς, Matlock

Σάρον Χόργκαν, Bad Sisters

Μπριτ Λόουερ, Severance

Μπέλα Ράμσι, The Last of Us

Κέρι Ράσελ, The Diplomat

Α΄ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία

Άνταμ Μπρόντι, Nobody Wants This

Σεθ Ρόγκεν, The Studio

Τζέισον Σίγκελ, Shrinking

Μάρτιν Σορτ, Only Murders in the Building

Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, The Bear

Α΄ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία

Ούζο Αντούμπα, The Residence

Κρίστεν Μπελ, Nobody Wants This

Κουίντα Μπράνσον, Abbott Elementary

Έιο Εντέμπιρι, The Bear

Τζιν Σμαρτ, Hacks

Α΄ Ανδρικός Ρόλος – Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Κόλιν Φάρελ, The Penguin

Στίβεν Γκρέιαμ, Adolescence

Τζέικ Τζίλενχαλ, Presumed Innocent

Μπράιαν Ταϊρί Χένρι, Dope Thief

Κούπερ Κοτς, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

A΄ Γυναικείος Ρόλος – Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Κέιτ Μπλάνσετ, Disclaimer

Μέγκαν Φέιχι, Sirens

Ρασίντα Τζόουνς, Black Mirror

Κρίστιν Μιλιότι, The Penguin

Μισέλ Γουίλιαμς, Dying for Sex

Β΄ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα

Χαβιέ Μπαρδέμ, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Μπιλ Καμπ, Presumed Innocent

Όουεν Κούπερ, Adolescence

Ρομπ Ντιλέινι, Dying for Sex

Πίτερ Σάρσγκααρντ, Presumed Innocent

Άσλεϊ Γουότερς, Adolescence

Β΄ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα

Πατρίσια Αρκέτ, Severance

Κάρι Κουν, The White Lotus

Κάθριν ΛαΝάσα, The Pitt

Τζουλιάν Νίκολσον, Paradise

Πάρκερ Πόουζι, The White Lotus

Νατάσα Ρόθγουελ, The White Lotus

Αιμέ Λου Γουντ, The White Lotus

Β΄ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία

Άϊκ Μπάρινχολτζ, The Studio

Κόλμαν Ντομίνγκο, Four Seasons

Χάρισον Φορντ, Shrinking

Τζεφ Χίλερ, Somebody Somewhere

Έμπον Μος-Μπάκραχ, The Bear

Μάικλ Ούρι, Shrinking

Μπόουεν Γιανγκ, Saturday Night Live

Β΄ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία

Λίζα Κόλον-Ζάγιας, The Bear

Χάνα Ενμπάιντερ, Hacks

Κάθριν Χαν, The Studio

Τζανέλ Τζέιμς, Abbott Elementary

Κάθριν Ο’ Χάρα, The Studio

Σέριλ Λι Ραλφ, Abbott Elementary

Τζέσικα Γουίλιαμς, Shrinking

Talk Series

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

The Late Show With Stephen Colbert

Reality Competition

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors