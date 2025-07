Τρομερή ένταση στο φινάλε του τελικού: Ο Ενρίκε χαστούκισε τον Ζοάο Πέδρο (vid)

Ο θρίαμβος της Τσέλσι με 3-0 επί της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων επισκιάστηκε από μεγάλης έκτασης επεισόδια μεταξύ των παικτών και του προπονητικού τιμ των δύο ομάδων.

Με το σφύριγμα της λήξης, ο Ζοάο Πέδρο της Τσέλσι, τα έβαλε με τους αντιπάλους του, κάνοντας λόγο για αντιαθλητικά μαρκαρίσματα.

Σε εκείνο το σημείο στην εστία της έντασης μπήκε και ο Λουίς Ενρίκε, με τον τεχνικό της Παρί να χτυπάει και να σωριάζει στο έδαφος τον Βραζιλιάνο επιθετικό.

Στο σημείο ήταν και ο Ντοναρούμα, ο οποίος είχε πολλά νεύρα με τους παίκτες των Μπλε. Η σύρραξη στον αγωνιστικό χώρο, όμως κράτησε για λίγο, αφού οι πιο ψύχραιμοι τους χώρισαν χωρίς έτσι τα επεισόδια να γενικευτούν.

The match is over… but the tempers aren’t 👀

Tensions were boiling after full-time.

GLOBAL HOME OF FOOTBALL | Live All Summer Long

