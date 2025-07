Αυτοί είναι οι όμιλοι του ΝΒΑ Cup – Ποιους θα αντιμετωπίσουν οι Μπακς (pic)

Μπορεί η εκκίνηση της σεζόν στο ΝΒΑ να αργεί ακόμα, αφού μόλις πριν περίπου μία εβδομάδα ξεκίνησε η free agency, όμως η κορυφαία λίγκα του πλανήτη έδωσε στη δημοσιότητα τους ομίλους του ΝΒΑ Cup.

Στα… δικά μας, οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο τοποθετήθηκαν στον τρίτο όμιλο της Ανατολικής Περιφέρειας και θα αντιμετωπίσουν Νικς, Μπουλς, Χιτ και Χόρνετς.

The groups are set for the Emirates NBA Cup 2025.

All 30 NBA teams were randomly drawn into groups of five within their conference based on win-loss records from the 2024-25 regular season.

The groups are available below. pic.twitter.com/ZZVUwtp3fO

— NBA Communications (@NBAPR) July 9, 2025