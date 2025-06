ΝΒΑ: Παραμένει στους Μπακς ο Μπόμπι Πόρτις (pic)

Κάτοικος Μιλγουόκι θα παραμείνει όπως όλα δείχνουν ο Μπόμπι Πόρτις. Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο αξίας 44 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ του NBA, Σαμς Σαράνια.

Μάλιστα, το συμβόλαιο το Πόρτις θα έχει player option για την τρίτη σεζόν, δηλαδή για το 2027/28. Φέτος, ο Πόρτις έπαιξε σε 49 αγώνες και είχε 13,9 πόντους κατά μέσο όρο και 8,4 ριμπάουντ.

Ο Αμερικανός είχε τιμωρηθεί με ποινή αποκλεισμού 25 αγώνων, λόγω χρήσης απαγορευμένων ουσιών την περασμένη σεζόν χάνοντας σημαντικό διάστημα των παιχνιδιών των Μπακς.

Έτσι ο Πόρτις θα παραμείνει συμπάικτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον οποίο είχαν πανηγυρίσει και το πρωτάθλημα το 2021 απέναντι στους Σανς και που ακόμα και σήμερα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Αμερικανού στην καριέερα του.

Bobby Portis intends to sign a three-year, $44 million contract to return to the Milwaukee Bucks, with a player option for 2027-28, sources tell ESPN. Bucks and Mark Bartelstein of @PrioritySports reach a new deal for the sixth man extraordinaire and fan favorite in Milwaukee. pic.twitter.com/Y8AgzaUSDP

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2025