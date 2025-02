Ποιος είναι ο παίκτης που πήραν οι Μπακς για αντικαταστάτη του Πόρτις (vid)

Οι Μπακς απέκτησαν με two-way συμβόλαιο τον Πιτ Νανς, ο οποίος έρχεται για να καλύψει το κενό που άφησε ο Μπόμπι Πόρτις στις θέσεις των forward.

Είναι γιος του 66χρονου τρεις φορές All Star Λάρι Νανς και αδερφός του 32χρονου σέντερ Λάρι Νανς Τζούνιορ, που ανήκει στους Χοκς.

Ο Πιτ Νανς παρά το γεγονός πως δεν επιλέχθηκε στο draft του 2023, έχει σημειώσει 15 συμμετοχές στο NBA με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και τους Φιλαδέλφεια Σίξερς. Φέτος έκανε πολύ καλές εμφανίσεις στην G-League μετρώντας 16,2 πόντους, 6,9 ριμπάουντ, 3,5 ασίστ και 1,8 τάπες σε 34,2 λεπτά κατά μέσο όρο.

Η μεταγραφή έγινε για να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε με την τιμωρία του Πόρτις που θα λείψει από 25 παιχνίδια για παράβαση που αφορά το ντόπινγκ.

