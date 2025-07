Σε ριγνκ μετατράπηκε το κοινοβούλιο της Αρμενίας, εν μέσω συζήτησης για την ασυλία βουλευτή της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο AzerNews, η ένταση κορυφώθηκε όταν ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Artur Sargsyan – του οποίου η άρση της βουλευτικής ασυλίας εξετάζεται από το κοινοβούλιο– τελείωνε την ομιλία του.

Complete chaos in the Armenian Parliament

Ruling party MP Vahe Ghalumyan attacked opposition MP Artur Sargsyan, who was recently stripped of his parliamentary immunity, from behind. A scuffle ensued.#Armenia pic.twitter.com/ItlzshWaVq

