H πινακίδα του «HOLLYWOOD» στέκεται υπερήφανη στους λόφους του Λος Άντζελες χάρη στον Άλις Κούπερ

Η πινακίδα του «HOLLYWOOD», που δεσπόζει ψηλά στο όρος Λι των βουνών Σάντα Μόνικα με θέα το Λος Άντζελες, είναι ένα από τα πιο άμεσα αναγνωρίσιμα πολιτιστικά σύμβολα της Αμερικής.

«[Είναι] σαν τη δική μας γέφυρα του Λονδίνου, το δικό μας Big Ben», δήλωσε ο Άλις Κούπερ σε μια μουσική εκπομπή του BBC, το The Old Grey Whistle Test, το 1978. «Στο Χόλιγουντ, δεν έχουμε κανένα ορόσημο εκτός από την πινακίδα του Χόλιγουντ».

Η ακριβής ημερομηνία ανάρτησης του μνημείου αμφισβητείται, αλλά η επίσημη εκατονταετηρίδα του γιορτάστηκε στις 13 Ιουλίου 2023, καθιστώντας το 102 ετών αυτή την εβδομάδα. Έχει γίνει πλέον συνώνυμο της κινηματογραφικής βιομηχανίας, αλλά δεν ήταν ο αρχικός σκοπός του. Στην πραγματικότητα, δεν προοριζόταν καν να διαρκέσει περισσότερο από 18 μήνες.

Από διαφημιστική ταμπέλα ορόσημο μιας βιομηχανίας

Η πινακίδα σχεδιάστηκε ως μια διαφημιστική ταμπέλα μικρής διάρκειας για μια νέα οικιστική ανάπτυξη στους λόφους του Χόλιγουντ. Αποτελούνταν από 13 τεράστια κεφαλαία γράμματα, το καθένα με πλάτος 9 μέτρα και ύψος 14 μέτρα, που έγραφαν το HOLLYWOODLAND – το όνομα του ομίλου ακινήτων που πουλούσε τα ακίνητα. Φτιαγμένο από ξύλο και λαμαρίνα και συγκρατούμενο από ένα πλαίσιο τηλεφωνικών στύλων, η κατασκευή του κόστισε πάνω από 23.000 δολάρια (μεγάλο ποσό για την εποχή).

Για να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, φωτίστηκε με σχεδόν 4.000 φώτα που αναβόσβηναν διαδοχικά τα διάφορα τμήματα της πινακίδας, HOLLY, WOOD και LAND. Προσλήφθηκε ένας τεχνίτης, ο Άλμπερτ Κοέθ, για να διατηρεί την πινακίδα σε καλή κατάσταση και να αντικαθιστά τους λαμπτήρες όταν καίγονται. Η ιδέα ήταν να προωθηθεί μια φιλόδοξη επιλογή τρόπου ζωής στους πολίτες του Λος Άντζελες και όχι να λειτουργήσει ως κάποιου είδους έγκριση της βιομηχανίας ψυχαγωγίας.

Το μεγάλο κραχ και οι επιπτώσεις

Κατά την επόμενη δεκαετία, καθώς το Λος Άντζελες και οι κινηματογραφικές επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν, η πινακίδα παρέμεινε στη θέση της. Κατά τη διάρκεια της ύφεσης της δεκαετίας του 1930 όμως, η συντήρησή της μειώθηκε και γρήγορα κατέρρευσε. Ο τραγουδοποιός Ίντεν Αχπέζ, πρώιμος υποστηρικτής του χίπικου τρόπου ζωής, κατασκήνωσε για ένα διάστημα κάτω από το πρώτο L της πινακίδας. Ο Αχπέζ θα γινόταν αργότερα διάσημος επειδή έγραψε το 1948 το μεγάλο χιτ του Νατ Κινγκ Κόουλ, Nature Boy.

Η πινακίδα άρχισε επίσης να αποκτά κάποια ανεπιθύμητη φήμη: η σύνδεσή της με το θάνατο της επίδοξης σταρ του Χόλιγουντ Πεγκ Έντουϊστλ τη συνέδεσε με τη σκοτεινή πλευρά της γοητείας του Tinseltown. Η 24χρονη ουαλικής καταγωγής ηθοποιός είχε εγκαταλείψει μια επιτυχημένη καριέρα στο Μπρόντγουεϊ για να μετακομίσει στο Λος Άντζελες με όνειρα να γίνει σταρ του κινηματογράφου. Την νύχτα της της 16ης Σεπτεμβρίου 1932 η Έντουϊστλ ανέβηκε σε μια σκάλα συντήρησης στην κορυφή του γράμματος H και αυτοκτόνησε πηδώντας από αυτό.

Καθώς η πινακίδα συνέχισε να σκουριάζει και να φθείρεται, το 1944 η κτηματομεσιτική εταιρεία αποφάσισε να τη δωρίσει στην πόλη, μαζί με τα υπόλοιπα 425 στρέμματα μη ανεπτυγμένης γης, έναντι συμβολικής τιμής 1 δολαρίου. Το 1949, αποφασίστηκε να κατεδαφιστεί το όλο πράγμα, αλλά το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ κατάφερε να πάρει την απόφαση με την προϋπόθεση ότι θα αναλάμβανε τον λογαριασμό για την ανακαίνιση της ετοιμόρροπης πινακίδας και την αντικατάσταση του γράμματος που έλειπε. Το συντόνισαν, αφαιρώντας το τμήμα LAND, και γεννήθηκε ένα πολιτιστικό σύμβολο.

Στα μέσα όμως της δεκαετίας του 1970, λόγω ενός συνδυασμού αμέλειας, ζημιών από τις καιρικές συνθήκες και βανδαλισμών, η 50χρονη πλέον πινακίδα κατέρρεε και πάλι. Όταν ο Μπομπ Χάρις του BBC ήρθε να πάρει συνέντευξη από τον Άλις Κούπερ το 1978, μια ισχυρή καταιγίδα την είχε παραμορφώσει ακόμη περισσότερο, σπάζοντας μέρος του πρώτου Ο και στέλνοντας ένα δεύτερο Ο να πέσει στην πλαγιά του όρους Λι, αφήνοντας την πινακίδα να γράφει HuLLYWO D.

Η εκστρατεία «Save the Sign»

«Κανείς δεν θα αναλάβει την ευθύνη για την αποκατάστασή της ή οτιδήποτε άλλο», δήλωσε ο Άλις Κούπερ στο BBC. «Το καημένο το παλιό πράγμα είναι εκεί πάνω, αγαπημένο στην καρδιά μας, και πεθαίνει μπροστά μας. Και υπολόγισα ότι θα κόστιζε ας πούμε 40.000 ή 50.000 δολάρια για την αποκατάστασή του. Οπότε πρότεινα να πάμε να κάνουμε μια συναυλία κάπου και να τους δώσουμε όλα τα χρήματα», είπε.

Θα αποδεικνυόταν ότι η επαναφορά της πινακίδας στην παλιά της αίγλη θα κόστιζε πολύ περισσότερο από αυτό. Αφού συνέταξε μια δομική έκθεση, το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ διαπίστωσε ότι η επισκευή της πινακίδας ήταν αδύνατη. Θα έπρεπε να αντικατασταθεί πλήρως. Και για να διασφαλιστεί ότι θα μπορούσε να αντέξει τους ανέμους του υψόμετρου τα νέα χαλύβδινα γράμματα θα έπρεπε να υποστηρίζονται από χαλύβδινες κολώνες βυθισμένες σε θεμέλια από σκυρόδεμα. Η τιμή για το έργο αυτό θα ήταν 250.000 δολάρια.

Τον Μάιο του 1978 ξεκίνησε η εκστρατεία «Save the Sign» (Σώστε την πινακίδα) και τον επόμενο μήνα ο Χιου Χέφνερ, ιδρυτής του διεθνούς περιοδικού ενηλίκων Playboy, διοργάνωσε στην έπαυλή του έναν έρανο γεμάτο αστέρια για να συγκεντρώσει χρήματα για τη νέα πινακίδα. Ο Άλις Κούπερ ήταν το πρώτο άτομο που ανέλαβε χορηγία για μια επιστολή. «Υπολογίσαμε ότι ήταν 27.000 δολάρια το κομμάτι και σκέφτηκα ότι αυτό θα προκαλούσε και άλλους ανθρώπους», είπε.

Όλοι στον κόσμο χρωστάνε στο Χόλιγουντ ένα δολάριο τουλάχιστον»

Ο Κούπερ πλήρωσε για το τελευταίο O, το οποίο αφιέρωσε στον φίλο του, τον κωμικό και κινηματογραφικό σταρ Γκράουτσο Μαρξ, ο οποίος είχε πεθάνει τον προηγούμενο χρόνο. «Εμείς λίγο-πολύ το ξεκινήσαμε, και εξακολουθώ να πιστεύω ότι όλοι στον κόσμο χρωστάνε στο Χόλιγουντ ένα δολάριο τουλάχιστον για όλη την ψυχαγωγία που βγαίνει από το Χόλιγουντ – και αν δεν μπορούμε να το φροντίσουμε εμείς, αυτοί που ζουν εδώ, αυτό είναι κάπως ανόητο», είχε δηλώσει ο Κούπερ.

Η παλιά πινακίδα κατεδαφίστηκε και στη θέση της ανεγέρθηκε μια νέα πινακίδα μήκους 137 μέτρων και βάρους 240 τόνων. Έχει γίνει το σύμβολο της πόλης και η σαγηνευτική υπόσχεση της κινηματογραφικής επιχείρησης.

«Όταν κοιτάζεις την πινακίδα του Χόλιγουντ, σκέφτεσαι την αίγλη του Χόλιγουντ. Ξέρουμε ότι η αίγλη δεν είναι πραγματική, αλλά φαίνεται πραγματική», δήλωσε η ερευνήτρια κινηματογράφου και δημοσιογράφος Κάρεν Κριζάνοβιτς στον Ντέιβιντ Γουίλις στο podcast του BBC H-O-L-L-Y-W-O-O-D το 2023.

«Όταν βλέπεις την πινακίδα του Χόλιγουντ, νομίζεις ότι είναι αληθινή. Όλη αυτή η φαντασίωση για το Χόλιγουντ είναι πραγματική, εξαιτίας αυτής της πινακίδας».

Και η κινηματογραφική οθόνη ανταποκρίθηκε με τον ίδιο τρόπο. Στο πέρασμα των χρόνων, η πινακίδα του Χόλιγουντ έχει εμφανιστεί σε μυριάδες ταινίες όπως το Earthquake (1974), το Chaplin (1992) και το Friends with Benefits (2011). Όταν εμφανίζεται σε ταινίες, όπως το Superman: The Movie (1978), The Day After Tomorrow (2004) και San Andreas (2015), όμως, συχνά δεν βγαίνει αλώβητο.

HOLLYWeeD, OLLYWOOD, HOLYWOOD

Με την πάροδο των χρόνων, έχει τροποποιηθεί για να αντικατοπτρίζει την εποχή. Το 1976, ο φοιτητής Ντάνι Φάινγκουντ χρησιμοποίησε κουρτίνες για να το κάνει να γράφει HOLLYWeeD για να συμπέσει με τη χαλάρωση των νόμων περί μαριχουάνας. Η φάρσα θα επαναληφθεί το 2017.

Όταν ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ επισκέφθηκε το Λος Άντζελες το 1987, τροποποιήθηκε για να γράφει «HOLYWOOD». Και την ίδια χρονιά άλλαξε σε «OLLYWOOD» σε αναφορά στην κατάθεση του συνταγματάρχη Όλιβερ Νορθ στο σκάνδαλο Ιράν-Κόντρα.

Στις 31 Δεκεμβρίου 1999 η νέα πινακίδα – η οποία δεν είχε λαμπτήρες όπως η αρχική – φωτίστηκε και πάλι για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια σε μια φλόγα χρωμάτων για να γιορτάσει τη νέα χιλιετία. Κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης των περσινών Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, τα δύο O του χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν τους δύο κάτω δακτυλίους του Ολυμπιακού συμβόλου, σε μια ένδειξη ότι το Λος Άντζελες θα φιλοξενήσει τους Αγώνες το 2028.

