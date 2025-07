Τραγωδία στην Ξάνθη – Νεκροί δύο 16χρονοι που είχαν χαθεί τα ίχνη τους

Επέτειος

Όλη η οργή, όλη η ντροπή: Το Live Aid, 40 χρόνια μετά

Όταν το ροκ προσπάθησε να αλλάξει τον κόσμο, ο Μπομπ Γκέλντοφ ξέσπασε σε δάκρυα. Ένα συναρπαστικό πορτρέτο της προσπάθειας ενός πολύπλοκου ανθρώπου να επιλύσει ένα αδύνατο πρόβλημα ξεδιπλώνεται στo ντοκιμαντέρ Live Aid at 40: When Rock ’n’ Roll Took on the World που συγκινεί