«Τσεκάρει την περίπτωση του Πάντοβιτς ο ΠΑΟΚ»

Δημοσίευμα στη Βουλγαρία «βάζει» στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ τον 22χρονο Σέρβο επιθετικό Μίλος Πάντοβιτς.

Συγκεκριμένα, στη γειτονική χώρα αναφέρουν πως ο Δικέφαλος παρακολουθεί την περίπτωσή του στράικερ της Μπάτσκα Τόπολα, που πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν.

«ΠΑΟΚ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας έχουν κάνει και οι δύο αρχική επαφή με την Μπάτσακ Τόπολα σχετικά με τον Μίλος Πάντοβιτς. Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, χωρίς να έχει προχωρήσει τίποτα», αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα.

Exclusive: #PAOK and #CSKASofia have both made initial contact with FK #TSC Bačka Topola regarding Milos #Pantović.

Talks are still at an early stage, with nothing advanced yet.@BalkansSports_ pic.twitter.com/AMHXdxnNZc

— Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) July 3, 2025