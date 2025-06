Συνεχίζει… ακάθεκτος ο ΛεΜπρόν Τζέιμς (pic)

Ο «βασιλιάς» ΛεΜπρον Τζέιμς φέρεται να έχει πάρει την απόφασή του ως προς το πότε θα «κρεμάσει τα παπούτσια του» σύμφωνα με το ESPN. Ο 40χρονος πλέον «ζωντανός θρύλος» του ΝΒΑ θα… τεστάρει πόσα πιάνει στην αγορά στο τέλος της επόμενης σεζόν.

Ο Τζέιμς είχε υπογράψει νέο διετές συμβόλαιο με τους Λέικερς τον Ιούλιο του 2024 για 100 εκατ. δολάρια συνολικά κι ενώ παραμένει στη διακριτική του ευχέρεια το τι θα πράξει για τον δεύτερο χρόνο (52,6 εκατ. δολάρια). Ο Τζέιμς έχει αποφασίσει να ενεργοποιήσει το συμβόλαιό του για τον δεύτερο χρόνο, δηλαδή για τη σεζόν 2025-26. Και το επόμενο καλοκαίρι, θα γίνει unrestricted free agent, για πρώτη φορά από το 2018!

REPORT: LeBron James is expected to forego a pay cut and pick up his $53M player option with the Lakers, per @mcten pic.twitter.com/FfrOw0pSEK

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 28, 2025