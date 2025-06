Wimbledon: Αυτές είναι οι κληρώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη έμαθαν τους αντιπάλους τους στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο τουρνουά του Wimbledon.

Οι κληρώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα, (27/6) και οι δύο αθλητές της χώρας θα συναντήσουν «δυνατά» ονόματα στα μονοπάτια τους.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει πρεμιέρα στο βρετανικό τουρνουά κόντρα στο Νο.112 του κόσμου, Βαλεντίν Ρογιέρ.

The official Men’s singles draw for Wimbledon

