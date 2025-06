Χαμός με Σάκκαρη και Πουτίντσεβα: «Κανείς δεν σε συμπαθεί» (vid)

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 σετ της Γιούλια Πουτίντσεβα και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά που πραγματοποιείται στο Μπαντ Χόμπουργκ.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και την κλασσική χειραψία που είχαν οι δύο αθλήτριες πάνω στο φιλέ, η τενίστρια από το Καζακστάν γύρισε προς το μέρος της Μαρίας Σάκκαρη και άρχισε να λέει διάφορα… γαλλικά.

Η Ελληνίδα τενίστρια της ζήτησε να συμπεριφέρεται καλύτερα και η Γιούλια Πουτίντσεβα της απάντησε να κοιτάει τον εαυτό της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την «έκρηξη» της Μαρίας Σάκκαρη, που γύρισε προς την αντίπαλό της και της είπε: «Κανείς δεν σε συμπαθεί».

Sakkari and Putintseva got really heated at the net omg 😳 pic.twitter.com/Wgrf10sQcu

