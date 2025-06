Έξαλλος ο Μάικ Τζέιμς: Τα… έβαλε με τη Βιλερμπάν και φίλους της ομάδας (pics)

Την ώρα που το μέλλον του φαντάζει μακριά από τη Μονακό και το Πριγκιπάτο, ο Μάικ Τζέιμς αυτή τη φορά τα έβαλε με τη… Βιλερμπάν και φιλάθλους στο «Χ».

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ σχολίασε τα συγχαρητήρια που έδωσε ο γαλλικός σύλλογος στην Παρί, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με… σπόντες.

«Συγχαρητήρια στην Παρί για τον πρώτο της τίτλο στο γαλλικό πρωτάθλημα! Τα three-peat δεν είναι δεδομένα για όλους», αναφέρει το επίσημο site της Βιλερμπάν, με τον Αμερικανό να απαντά: «Γ@μώτ#, αυτό είναι ένα άσχημο tweet. Υπάρχουν τόσα πολλά που θα μπορούσα να πω».

Damn this a nasty tweet. There’s so much i could say.

Ima just settle for, do better. https://t.co/eAiiW7uEi3

— Mike James (@TheNatural_05) June 25, 2025