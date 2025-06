Ανάρτηση-έπος από Τσιτσιπά για Τζόκοβιτς: «Πότε θα ανοίξουμε ταβέρνα;» (pic)

Από Σεπτέμβρη, ο θρύλος του παγκόσμιου τένις και πολυνίκης του σπορ με 24 Grand Slam, Νόβακ Τζόκοβιτς, θα είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Ο Σέρβος, με τη σύζυγό του Γέλενα και τα δύο παιδιά τους, τον Στέφαν και την Τάρα, ψάχνουν για σπίτι στα Βόρεια Προάστεια, το οποίο εκτός απροόπτου θα αποτελεί πλέον τη μόνιμη βάση της οικογένειας και όπου ο «Νόλε» θα επιστρέφει κατά τα διαλείμματα των αγωνιστικών του υποχρεώσεων.

Με αφορμή το γεγονός, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχασε την ευκαιρία για… τρολάρισμα. Ο επίσημος λογαριασμός του Wimbledon δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία των δύο αθλητών και ο «Στεφ», την αναδημοσίευσε, προσθέτοντας και έναν φανταστικό -ή και όχι- διάλογο:

Νόβακ: «Λοιπόν, πότε ανοίγουμε εκείνη την ελληνική ταβέρνα;»

Εγώ: «Όταν επιτέλους μάθεις να φτιάχνεις τζατζίκι χωρίς να χρησιμοποιείς γιαούρτι σόγιας».

Novak: “So… when are we opening that Greek taverna?”

Me: “When you finally learn how to make tzatziki without using soy yogurt.” https://t.co/0O45o8Ui5B

