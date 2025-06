«Ο Ερυθρός Αστέρας επιμένει για Πετρούσεφ και προτείνει ανταλλαγή» (pic)

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ επέστρεψε στις αρχές τις σεζόν ως δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα και πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις, με τους Σέρβους να θέλουν όσο τίποτα άλλο να βρουν τη… φόρμουλα που θα πείσει τον Ολυμπιακό να τους τον παραχωρήσει οριστικά.

Φυσικά, ο ταλαντούχος φόργουορντ/σέντερ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Πειραιώτες για ακόμα έναν χρόνο, και είναι προφανές πως δεν πρόκειται να τον αφήσουν να αποχωρήσει χωρίς να λάβουν την κατάλληλη αποζημίωση, αφού ο παίκτης είναι περιουσιακό τους στοιχείο.

Αρχικά, αρκετά δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Ολυμπιακός ζητούσε ένα εκατομμύριο ευρώ για να πειστεί να τον παραχωρήσει, όμως ο Ματέο Αντρεάνι βάζει και την παράμετρο μια ενδεχόμενης… ανταλλαγής στο παιχνίδι της διεκδίκησης του 25χρόνου παίκτη.

Hapoel Tel-Aviv and Crvena Zvezda are very interested in Filip Petrusev.

Both teams are ready to offer a player to get Petrusev.

Hapoel is offering Bruno Caboclo, as reported by @givati_tomer.

Joel Bolomboy is a name that Red Star can offer to Olympiacos, I’m told – @BSphere_ pic.twitter.com/0tPprLSE4q

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) June 22, 2025