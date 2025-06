Τζακ Μπετς: Πέθανε σε ηλικία 96 χρόνων ο ηθοποιός του «Spider-Man»

Πέθανε την Πέμπτη 19 Ιουνίου σε ηλικία 96 χρόνων, ο ηθοποιός Τζακ Μπετς, γνωστός από το «Spider-Man» του Σαμ Ράιμι το 2002 και τα spaghetti western, όπως το «Sugar Colt».

Την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε ο ανιψιός του, Ντιν Σάλιβαν, ο οποίος ανέφερε ότι ο ηθοποιός απεβίωσε ήρεμα στον ύπνο του, στο σπίτι του στην Καλιφόρνια. Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τις ανιψιές του, Λίνι και Γκέιλ, την αδερφή του Τζόαν και τον ανιψιό του Σάλιβαν.

Ήταν στενός φίλος της Ντόρις Ρόμπερτς, της γνωστής από τη σειρά «Everybody Loves Raymond», με την οποία συχνά παρευρίσκονταν μαζί σε εκδηλώσεις στο Χόλιγουντ από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 έως τον θάνατό της το 2016.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Jersey City του Νιου Τζέρσι, ο Μπετς μετακόμισε στην ηλικία των 10 ετών με την οικογένειά του στο Μαϊάμι. Αφού αποφοίτησε από το Miami Senior High School, σπούδασε θέατρο στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη και ξεκινήσει την καριέρα του στην υποκριτική.

Το πρώτο του σημαντικό ρόλο τον απέκτησε στο Μπρόντγουεϊ το 1953 στην παράσταση «Ριχάρδος Γ’» του Σαίξπηρ.

Στη συνέχεια, ανέπτυξε περαιτέρω τις δεξιότητές του ως μέλος του περίφημου Actors Studio. Το 1959 έκανε το κινηματογραφικό ντεμπούτο του στον καναδικό θρίλερ «The Bloody Brood», ερμηνεύοντας έναν άντρα που αναζητά τον δολοφόνο του αδερφού του.

Παράλληλα με τον κινηματογράφο, συμμετείχε σε τηλεοπτικές σειρές όπως το CBS μυστήριο «Checkmate» (1960-1962) και το «General Hospital» (1963-1965), καθώς και σε πολλές σαπουνόπερες, μεταξύ των οποίων «The Edge of Night», «The Doctors», «Another World» και «All My Children».

Παρά την τηλεοπτική και κινηματογραφική του επιτυχία, επέστρεψε στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ το 1959 με το έργο «Sweet Bird of Youth» του Τενεσί Ουίλιαμς και από το 1977 έως το 1980 υποδύθηκε τον Dr. Seward στην παράσταση «Dracula».

Η πρώτη του εμφάνιση στα spaghetti Western έγινε το 1966 στην ταινία «Sugar Colt», όπου εμφανίστηκε με το ψευδώνυμο Hunt Powers.

Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε μια σειρά από spaghetti Western μέχρι το 1973.

Άλλα σημαντικά κινηματογραφικά του έργα περιλαμβάνουν τις ταινίες «Gods and Monsters» (1998), «The Assassination of Trotsky» (1972), «Falling Down» (1993), «Batman Forever» (1995), «Batman & Robin» (1997), «8MM» (1999) και «Office Space» (1999). Στην ταινία «Spider-Man» (2002) του Σαμ Ράιμι, υποδύθηκε τον Henry Balkan, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Oscorp, ο οποίος απολύθηκε από τον Norman Osborn (Willem Dafoe) λίγο πριν ο Osborn μεταμορφωθεί σε Green Goblin και τον εξοντώσει σε επίθεση στην Times Square.

