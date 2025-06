Τουρκία: Νέες προκλήσεις Φιντάν για Θράκη και Κύπρο

Διεθνής απήχηση

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο ΕΚΠΑ η Γενική Συνέλευση των Πανεπιστημίων των Πρωτευουσών της Ευρώπης (UNICA)

Oλοκληρώθηκαν οι εργασίες της 35ης Γενικής Συνέλευσης των Πανεπιστημίων των Πρωτευουσών της Ευρώπης (UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe), στο ιστορικό κεντρικό κτίριο του ΕΚΠΑ