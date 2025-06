Η Βόρεια Ευρώπη αντιμετωπίζει κύμα καύσωνα – Οι υγειονομικοί χτυπούν καμπανάκια στους πολίτες

Η Βρετανία και η υπόλοιπη Βόρεια Ευρώπη βρίσκονται με το πρώτο κύμα καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι με θερμοκρασίες έως και 12 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό. Οι υγειονομικές αρχές καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν κάποιους βασικούς κανόνες για να προστατεύσουν την υγεία τους.

Η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ευρώπη, και στον υπόλοιπο κόσμο, όπως διαπιστώθηκε και το 2024.

Στην Αγγλία, το κύμα καύσωνα αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 32 βαθμούς Κελσίου. Έχει προηγηθεί μια εβδομάδα με ιδιαίτερα ασυνήθιστα ζεστό καιρό, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας. Όπως επισημαίνει, αυτές οι θερμοκρασίες είναι περίπου 12 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από το κανονικό για αυτή την εποχή του χρόνου.

