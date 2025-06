Απίστευτο: Η Γερμανία Κ19 προηγήθηκε 5-1 στο 48′ και οι Άγγλοι ισοφάρισαν σε 11 λεπτά (vid)

Ένα από τα παιχνίδια της χρονιάς διεξήχθη στο Euro U19 και συγκεκριμένα σε αυτό ανάμεσα στη Γερμανία και την Αγγλία που ολοκληρώθηκε ισόπαλο 5-5. Δεν είναι όμως μόνο τα δέκα γκολ που μπήκαν, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, είναι χαρακτηριστικό πως τα «πάντσερ» προηγήθηκαν με 5-1 στο 48ο λεπτό της συνάντησης, και μέσα σε 11 λεπτά τα «τρία λιοντάρια» κατάφεραν να φέρουν τον αγώνα στα ίσα.

5-1 down to Germany on 52 minutes, England U19s pulled it back to 5-5 in just 11 minutes.

Madness. pic.twitter.com/oGTTNIg1sI

