Τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα επίθεση στο Ισραήλ εξαπέλυσε το Ιράν το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Μέχρι στιγμής οι αρχές στο Ισραήλ κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς και 100 τραυματίες ενώ υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια στο Τελ Αβίβ και στη Χάιφα καθώς και αναφορές ότι επλήγησαν ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ο αμερικανός πρέσβης, Μάικ Χάκαμπι, με ανάρτησή του έκανε γνωστό ότι το κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ υπέστη μικρές ζημιές που προκλήθηκαν από ωστικό κύμα μετά από πυραυλικό χτύπημα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και ότι η πρεσβεία θα παραμείνει κλειστή ακολουθώντας τις οδηγίες ασφαλείας.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν τις φθορές στο κτίριο της πρεσβείας.

Our @usembassyjlm US Embassy in Israel & Consulate will officially remain closed today as shelter in place still in effect. Some minor damage from concussions of Iranian missile hits near Embassy Branch in @TelAviv but no injuries to US personnel.

— Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) June 16, 2025