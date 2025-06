Νετανιάχου για Ιράν: Αν δεν χτυπούσαμε, θα είχαν πυρηνικό όπλο «μέσα σε λίγους μήνες»

Το Ιράν θα είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσα σε λίγους μήνες αν το Ισραήλ δεν είχε επιτεθεί, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Fox News σήμερα Κυριακή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι ο ανώτατος αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών του Ιράν και ο αναπληρωτής του σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα πριν από λίγο.

Η αμερικανική κυβέρνηση γνώριζε για τα χτυπήματα εκ των προτέρων, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Οι Ιρανοί εργάζονταν πάνω σε ένα σοβαρό σχέδιο για τον εμπλουτισμό ουρανίου, είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα πυρηνικό όπλο «μέσα σε λίγους μήνες».

Όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα μπορούσε να καταστρέψει μόνο του το πυρηνικό πρόγραμμα, ο Νετανιάχου είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν την κεντρική εγκατάσταση στη Νατάνζ, αλλά αρνήθηκε να επεκταθεί σε συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια για υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Είδαμε αρκετό εμπλουτισμένο ουράνιο για εννέα βόμβες και το μόνο που έπρεπε να κάνουν ήταν να τις μετατρέψουν σε όπλα», υποστήριξε.

«Οι πληροφορίες μας δείχνουν ότι σκοπεύουν να δώσουν τα πυρηνικά όπλα τους στους πληρεξουσίους τους Χούθι», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η «αρχαία φιλία» μεταξύ του εβραϊκού λαού και των Περσών θα μπορούσε να αναβιώσει, δήλωσε ο Νετανιάχου.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Νετανιάχου είπε ότι η επιχείρηση του Ισραήλ στο Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή καθεστώτος αφού αυτό είναι «πολύ αδύναμο», σύμφωνα με τον ίδιο.

WATCH LIVE: @netanyahu confirms intel on Iran’s atomic pursuit — «We will not have another Holocaust.» Tune in now to @BretBaier‘s exclusive interview at the link below. pic.twitter.com/sT52bJvAHt

— Fox News (@FoxNews) June 15, 2025