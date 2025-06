Συνομιλία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φαϊσάλ Μπιν Φάρχαν Αλ-Σαούντ πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν βαθιά ανησυχία για την κλιμακούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και δεσμεύτηκαν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή

Συμφώνησαν ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και δεσμεύτηκαν σε κοινές ενέργειες για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Both agreed that all parties involved must show restraint and committed to joint efforts to prevent further escalation.

Παράλληλα, χθες Παρασκευή, τηλεφωνική επικοινωνία υπήρξε και μεταξύ του κ. Γεραπετρίτη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργού Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Αλ Σαφαντί, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν ανησυχία για την ανησυχητική κατάσταση στην περιοχή και συμφώνησαν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης, με στόχο τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.

📞 between 🇬🇷 FM George Gerapetritis & 🇯🇴 DPM & FM Ayman Al Safadi on the latest developments in the Middle East

Both expressed concern over the alarming regional situation & agreed to coordinate efforts to prevent further escalation for the sake of regional stability & security pic.twitter.com/oPUthqWHe2

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 13, 2025