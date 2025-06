Αύριο και μεθαύριο θα απελαθούν οι 4 ακτιβιστές του Madleen που κρατούνται στο Ισραήλ

Οι τέσσερις Γάλλοι ακτιβιστές του Madleen που κρατούνται ακόμη στο Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και η ευρωβουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI) Ριμά Χασάν, θα απελαθούν αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή, ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας Χ ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους μας για την αξιοθαύμαστη κινητοποίησή τους, που επέτρεψε αυτήν την ταχεία έκβαση, παρά την παρενόχληση και τη δυσφήμιση που δέχτηκαν» ανέφερε ο Μπαρό σε αυτήν την ανάρτησή του.

Η LFI κατηγορεί τις γαλλικές αρχές για αδράνεια μετά την κατάληψη, την Δευτέρα, του ιστιοφόρου που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας, από τον ισραηλινό στρατό.

Λίγο πριν την ανάρτηση του Μπαρό ωστόσο, η Adalah, μια ισραηλινή ΜΚΟ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία βοηθά τους συλληφθέντες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, ανέφερε ότι δύο από αυτούς, μεταξύ των οποίων και η Χασάν, έχουν τεθεί στην απομόνωση.

«Οι ισραηλινές αρχές μετέφεραν δύο (ακτιβιστές), τον Βραζιλιάνο Τιάγκο Αβίλα και τη Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτή Ριμά Χασάν, σε ξεχωριστές φυλακές (…) και τους έβαλαν στην απομόνωση», σύμφωνα με την Adalah.

Η σωφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ, με την οποία επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, παρέπεμψε για διευκρινίσεις στο υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ανέφερε ότι «επαληθεύει τις πληροφορίες».

Εν τω μεταξύ, χιλιάδες ακτιβιστές από κάθε γωνιά του πλανήτη πραγματοποιούν πορεία προς τη Λωρίδα της Γάζας σε μια προσπάθεια να σπάσουν την ασφυκτική πολιορκία του Ισραήλ και να επιστήσουν τη διεθνή προσοχή στη «γενοκτονία» που διαπράττει εκεί – χαρακτηρισμός που έχει αποδοθεί από την Ειδική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, τη Διεθνή Αμνηστία και άλλους ειδικούς και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Συντονισμός Κοινής Δράσης για την Παλαιστίνη ηγείται του καραβανιού Sumud, που είναι συνδεδεμένο με την Παγκόσμια Πορεία για την Παλαιστίνη.

Έχοντας σχηματίσει μια τεράστια πομπή αυτοκινήτων, λεωφορείων και πεζοπόρων, χιλιάδες αλληλέγγυοι ταξιδεύουν με στόχο να πιέσουν τους παγκόσμιους ηγέτες να αναλάβουν δράση για να μπει ένα τέλος στο άνευ προηγουμένου αιματοκύλισμα που λαμβάνει χώρα τη Λωρίδα της Γάζας.

🌹🇵🇸🇩🇿🇹🇳🇱🇾 SUMUD Convoy has begun its journey from Tunisia moving towards #Gaza for breaking the siege

They stopped 12 but how will they stop thousands?#BreakTheSiege#SumudConvoy #FreedomFlotilla pic.twitter.com/8W7CQ9v1Zt

— Aisyah 🇵🇸 (@isyh_aas) June 11, 2025