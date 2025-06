Πρωτοποριακή λαπαροσκοπική επέμβαση νευροαποσυμπίεσης δίνει ελπίδα ζωής σε ασθενή

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί στην Κλινική ΡΕΑ μία εξαιρετικά εξειδικευμένη λαπαροσκοπική επέμβαση αποσυμπίεσης του ιερού πλέγματος και της ενδοπυελικής μοίρας του αιδοιϊκού νεύρου, σε ασθενή με χρόνιο, ανθεκτικό νευροπαθητικό πόνο του περινέου και του πυελικού εδάφους.

Η πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση γίνεται εντελώς δωρεάν στο πλαίσιο συνεργασίας της Κλινικής ΡΕΑ με τη Γερμανική Κλινική Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg και τη Β’ M/Γ Κλινική ΕΚΠΑ, Αρεταίειο Νοσοκομείο.

Η ασθενής, 39 ετών, υποφέρει από το 2019 από εξουθενωτικό χρόνιο νευροπαθητικό πόνο, που την καθιστά ανίκανη να καθίσει, ως επιπλοκή ρήξης 4ου βαθμού του περινέου και επακόλουθης χειρουργικής επέμβασης για ακράτεια κοπράνων.

Παρά τις επανειλημμένες χειρουργικές και φαρμακευτικές θεραπείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δεν έχει σημειωθεί έως σήμερα ουσιαστική ανακούφιση των συμπτωμάτων της, με τη συγκεκριμένη επέμβαση να είναι η μόνη ελπίδα για τη συγκεκριμένη γυναίκα να ζήσει ομαλά τη ζωή της.

Η εξαιρετικά απαιτητική επέμβαση θα διενεργηθεί στην Κλινική ΡΕΑ από τον Dr. Andrea Putz, κορυφαίο Γερμανό Γυναικολόγο – Ενδοσκόπο και Διευθυντή της Γυναικολογικής Κλινικής και του Κέντρου Νευροπυελολογίας του Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg, σε συνεργασία με τον Dr. Παναγιώτη Οικονομίδη, MD, Μαιευτήρα Γυναικολόγο, Συνεργάτη του Τμήματος Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης της Κλινικής ΡΕΑ.

Πρωτοπορειακή επέμβαση

Πρόκειται για μια επεμβατική προσέγγιση που εφαρμόζεται σε ελάχιστα κέντρα παγκοσμίως, προσφέροντας ελπίδα σε ασθενείς με σοβαρό πυελικό νευροπαθητικό πόνο, που δεν ανταποκρίνονται σε συντηρητικές θεραπείες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτοποριακής για τη χώρα μας επέμβασης, θα πραγματοποιηθεί διημερίδα με τίτλο «Introduction to Neuropelveology», στον 7ο όροφο της Κλινικής ΡΕΑ, που περιλαμβάνει:

Επιστημονική Ομιλία: Τρίτη 10 Ιουνίου, ώρα 12:00

Θέμα: UPDATE IN DIAGNOSIS AND THERAPY IN NEUROPELVEOLOGY – THE ROLE OF VASCULAR COMPRESSION SYNDROMS

• Ομιλητής: Dr. Andreas Putz, Γυναικολόγος – Ενδοσκόπος, Διευθυντής της Γυναικολογικής Κλινικής και του Κέντρου Νευροπυελολογίας του Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg, Γερμανία

Προεδρείο:

• Dr. Παναγιώτης Οικονομίδης, MD, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Συνεργάτης Τμήματος Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης Κλινικής ΡΕΑ

• Βλάχος Φ. Νικόλαος, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Διευθυντής Βʼ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ» Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Ζωντανή Μετάδοση της Επέμβασης: Τετάρτη 11 Ιουνίου, ώρα 09:00

Χειρουργοί:

• Dr. Andreas Putz, Γυναικολόγος – Ενδοσκόπος, Διευθυντής της Γυναικολογικής Κλινικής και του Κέντρου Νευροπυελολογίας του Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg, Γερμανία

• Dr. Παναγιώτης Οικονομίδης, MD, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Συνεργάτης Τμήματος Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης Κλινικής ΡΕΑ

Σχολιασμός:

• Μαθιόπουλος Δημήτριος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Συνεργάτης Λαπαροσκοπικού Τμήματος & Μονάδας Γονιμότητας ΡΕΑ, Μέλος ΔΣ Κλινικής ΡΕΑ

• Νικολουδάκης Αντώνιος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Διοικητικός Διευθυντής Κλινικής ΡΕΑ

• Βλάχος Αθανάσιος, MD, PhD, Γυναικολόγος Ογκολόγος, ESGO Expert Oncologist

• Βλάχος Γ. Δημήτριος, Ευθύμιος, MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, ΕΚΠΑ

• Βλάχος Φ. Νικόλαος, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Διευθυντής Βʼ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ» Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα