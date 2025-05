Public Group: Βιωσιμότητα και καινοτομία με οδηγό το ESG

Η στρατηγική ESG (Environmental, Social and Governance – Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση) βρίσκεται στον πυρήνα της επιχειρηματικής ταυτότητας του Public Group, αποδεικνύοντας στην πράξη πως η βιωσιμότητα δεν είναι τάση, αλλά δέσμευση.

Με όχημα το Green Commerce και το πρόγραμμα «Love Earth», ο Όμιλος επαναπροσδιορίζει το λιανεμπόριο, ενσωματώνοντας την περιβαλλοντική προστασία, την κοινωνική υπευθυνότητα και τη διαφάνεια στη διακυβέρνηση σε κάθε πτυχή της λειτουργίας του.

Η δεύτερη Έκθεση Αειφορίας, Κοινωνικής Ευθύνης και Διακυβέρνησης του Public Group, βασισμένη στα διεθνή πρότυπα του GRI (Global Reporting Initiative) και με έτος αναφοράς το 2023, επιβεβαιώνει ότι ο Όμιλος επενδύει σε συγκεκριμένες, μετρήσιμες δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο επιδιώκοντας όχι απλώς να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εποχής, αλλά να τις διαμορφώσει, συμβάλλοντας σε μια βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη.

Όπως τονίζει ο CEO του Public Group, Ρόμπυ Μπουρλάς «Το 2023 ήταν μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις. Η στρατηγική µας, εστιάζοντας στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα, ενισχύθηκε µέσω σημαντικών επενδύσεων και στρατηγικών συνεργασιών. Συνεχίζουμε να παραμένουμε προσηλωμένοι στις προτεραιότητές µας, διασφαλίζοντας τη δημιουργία ενός ασφαλούς και θετικού εργασιακού περιβάλλοντος για τους ανθρώπους µας, ενώ παράλληλα παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες µας, µε υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο. Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατός µας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας».

Επενδύοντας στην κυκλική οικονομία, τη μείωση ενέργειας και την ανακύκλωση

Ο Όμιλος αποδεικνύει ότι η περιβαλλοντική υπευθυνότητα μπορεί να φέρει μετρήσιμα αποτελέσματα. Με στοχευμένες πρωτοβουλίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ο Όμιλος υιοθετεί πρακτικές που οδηγούν σε ουσιαστική αλλαγή.

Συγκεκριμένα, το 2023, η εταιρεία πέτυχε μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 12,63%, ενώ περιόρισε τις εκπομπές Scope 1 και Scope 2 κατά 22,12%. Παράλληλα, 166 τόνοι μη επιβλαβών αποβλήτων οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση, επιτυγχάνοντας αύξηση 108% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Επιπροσθέτως, η έμφαση στην κυκλική οικονομία ενισχύεται μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες όπως η iRepair, που προσφέρουν επιδιόρθωση και επαναχρησιμοποίηση συσκευών. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται η παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων ενώ συγχρόνως παρατείνεται η διάρκεια ζωής των προϊόντων, προς όφελος τόσο του περιβάλλοντος όσο και του καταναλωτή.

Η ανταπόκριση είναι εμφανής με τους καταναλωτές να στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και σε ανακυκλώσιμες συσκευασίες, δείχνοντας από την πλευρά τους την ανάγκη μείωσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Το Public Group αφουγκράζεται αυτή την αλλαγή προς πιο οικολογικές αγοραστικές συνήθειες, προσφέροντας λύσεις που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Επενδύοντας στους ανθρώπους του με πυξίδα την εξέλιξη και τη συμπερίληψη

Η στρατηγική ESG του Ομίλου δεν αφορά μόνο το περιβάλλον αλλά και τη δέσμευσή του για ευημερία, ίσες ευκαιρίες και επαγγελματική ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό είναι το νέο πρόγραμμα “Leave Your Mark in Our Story”, που σχεδιάστηκε το 2023, στο οποίο καλλιεργείται μια δυναμική, συμμετοχική και ευέλικτη εργασιακή κουλτούρα. Ο στόχος του προγράμματος είναι κάθε εργαζόμενος να έχει χώρο να εξελιχθεί, να συνεισφέρει και να νιώθει ότι η παρουσία του αφήνει αποτύπωμα.

Η στρατηγική περιλαμβάνει την προώθηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, την ενίσχυση της ευελιξίας στον χώρο εργασίας και την καλλιέργεια κλίματος επιβράβευσης, με το εντυπωσιακό 81% των εργαζομένων να δηλώνουν ότι νιώθουν αναγνώριση για την προσφορά τους.

Σημειώνεται ότι το Public Group επενδύει σημαντικά και σε δεξιότητες. Το 2023, οι εργαζόμενοι αφιέρωσαν συνολικά 21.760 ώρες σε προγράμματα εκπαίδευσης, στοιχείο που αποτυπώνει την έμπρακτη επένδυση στην εξέλιξή τους.

Όλες αυτές οι δράσεις ενδυναμώνουν την αίσθηση του ανήκειν, χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης και ενισχύουν τη συνεργασία, δημιουργώντας ένα θετικό περιβάλλον εργασίας.

«Ως κορυφαία αλυσίδα καταστημάτων λιανικής στην Ελλάδα, επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία αξίας για όλους: τους ανθρώπους μας, τους προμηθευτές μας και τους πελάτες μας. Στο Public Group συνεχίζουμε την πελατοκεντρική µας στρατηγική, µέσω του επενδυτικού µας πλάνου, δεσμευόμενοι να ενσωματώσουμε τις αρχές της Βιωσιμότητας σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων µας, σύμφωνα µε τα πρότυπα του “Green Commerce”», αναφέρει ο CEO του Public Group.

Έμπρακτη στήριξη της κοινωνίας με φιλανθρωπικές δράσεις και υπεύθυνες πρακτικές

Η δέσμευση του Public Group στην κοινωνία είναι σταθερή και πολυεπίπεδη. Το 2023, ο Όμιλος συμμετείχε ενεργά σε πάνω από 10 φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, προσφέροντας στήριξη σε κοινωνικούς σκοπούς και ενισχύοντας συγχρόνως πρωτοβουλίες με θετικό αποτύπωμα για το σύνολο.

Παράλληλα, η κουλτούρα της εταιρείας αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, την προσωπική έκφραση και τη δημιουργικότητα, αναγνωρίζοντας πως η καινοτομία ανθίζει όταν όλοι έχουν χώρο να μπορούν να δημιουργήσουν.

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση αυτής της φιλοσοφίας παίζει η εταιρική διακυβέρνηση όπου με υψηλή διαφάνεια, αυστηρά πρότυπα ηθικής και υπεύθυνη διαχείριση των πόρων, επιτρέπει στα Public να οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης τόσο στο εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό τους περιβάλλον: συνεργάτες, προμηθευτές και ευρύτερη κοινωνία.

Στόχος; Η εξασφάλιση ενός ασφαλούς, υγιούς και θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να συνεισφέρει και να εξελιχθεί, και κάθε συνεργασία να βασίζεται σε θεμέλια αξιοπιστίας και ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης.

Στρατηγικές επενδύσεις και συνεργασίες για ένα υπεύθυνο επιχειρηματικό μέλλον

Με στρατηγικές συνεργασίες και επενδύσεις σε καινοτόμες εταιρείες και τεχνολογικές πλατφόρμες, ο Όμιλος διασφαλίζει ότι το επιχειρηματικό του μοντέλο παραμένει στην αιχμή των εξελίξεων, επενδύοντας στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Το επενδυτικό πλάνο του Public Group δεν αφορά μόνο την ενίσχυση της θέσης του στην αγορά λιανικής αλλά στοχεύει εξίσου στην ουσιαστική συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ενισχύοντας παράλληλα την ψηφιακή ωριμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα συνολικά.

Για το Public Group, το ESG δεν είναι μια θεωρητική εξαγγελία αλλά μια ολιστική στρατηγική, με συγκεκριμένες ενέργειες και μετρήσιμα αποτελέσματα, που αγγίζουν όχι μόνο τους πελάτες και τους εργαζόμενούς του, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία και το περιβάλλον.

Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, το Public Group επιλέγει να είναι παρόν, υπεύθυνο και μπροστά, αποδεικνύοντας πως το επιχειρείν του αύριο χτίζεται σήμερα, με σεβασμό στον άνθρωπο και τον πλανήτη.