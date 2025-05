Ολυμπιακός: Οι ηγετικές ομιλίες των Ελ Αραμπί, Γιόβετιτς και Φορτούνη πριν τον ιστορικό τελικό του Conference League (vid)

Συμπληρώνεται σήμερα (29/5) ένας χρόνος από τότε που ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League, στον τελικό της Opap Arena, με το ιστορικό γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Κάπως έτσι, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ δημοσίευσε βίντεο με τις αρχηγικές ομιλίες των Γιουσέφ Ελ Αραμπί, Στέφαν Γιόβετιτς και Κώστα Φορτούνη, λίγα λεπτά πριν την είσοδο των ομάδων στο αγωνιστικό χώρο για τη σέντρα.

«Οι Ελ Αραμπί, Γιόβετιτς και Φορτούνης έβαλαν φωτιά στην καρδιά της ομάδας μας πριν από τον τελικό του Conference League 2024», ήταν η λεζάντα που συνόδευε το βίντεο.

May 29, 2025