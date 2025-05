Έτοιμη για τη μεγάλη αλλαγή είναι η Euroleague, η οποία όπως όλα δείχνουν θα περιλαμβάνει 20 ομάδες τη νέα αγωνιστική περίοδο (2025-26), σύμφωνα με όσα μεταφέρει το «Eurodevotion».

Οι σύλλογοι-μέτοχοι της διοργάνωσης είχαν ψηφοφορία με σκοπό να αποφασίσουν τι μέλλει γενέσθαι για τη λίγκα και όπως αποφασίστηκε υπερψηφίστηκε η πρόταση για τις 20 ομάδες, ώστε πλέον να έχουμε 38 αγωνιστικές τη σεζόν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πλην της Άλμπα Βερολίνου που αποχώρησε για το BCL, οι υπόλοιπες 17 ομάδες θα παραμείνουν ως έχουν και απλά θα προστεθούν άλλες τρεις. Ο λόγος φυσικά για την κάτοχο του EuroCup, Χάποελ Τελ Αβίβ, τη Βαλένθια που επιστρέφει μετά από έναν χρόνο απουσίας, αλλά και η Dubai BC. Η ομάδα από το Ντουμπάι μάλιστα θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τη Euroleague.

Όπως αναφέραμε παραπάνω, θα υπάρχουν κανονικά 38 αγωνιστικές και αναμένεται να αυξηθούν οι «διαβολοβδομάδες», αφού δεν πρόκειται να χωριστεί η διοργάνωση σε περιφέρειες στα πρότυπα του ΝΒΑ.

Παράλληλα, Ερυθρός Αστέρας και Παρτίζαν θα παραμείνουν κανονικά στη λίγκα, υπογράφοντας για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. παρά τα όσα είχαν ακουστεί το τελευταίο διάστημα όσον αφορά το μέλλον τους.

BREAKING NEWS – Actually we can confirm that @euroleague 2025/26 will be played with 20 teams. Details later about the format.#EuroLeague https://t.co/V67IN7Jav8

— Eurodevotion (@eurodevotion) May 29, 2025