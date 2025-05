Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης της Delta από τη Μινεάπολη προς το Μάντισον του Ουισκόνσιν, όταν περιστέρι «εισέβαλε» στο αεροπλάνο λίγο πριν την απογείωση.

Στην καμπίνα προκλήθηκε πανικός, όταν οι επιβάτες είδαν ξαφνικά να πετάει το περιστέρι. Σε βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνονται άτομα να σκύβουν, ενώ ένας άνδρας προσπαθεί να σταματήσει την πορεία του πουλιού, χρησιμοποιώντας το μπουφάν του.

Το περιστέρι τελικά προσγειώθηκε στο πάτωμα, ωστόσο ήταν το δεύτερο κατά σειρά που μπήκε στην καμπίνα, καθώς ένα ακόμα είχε απομακρυνθεί λίγο νωρίτερα με τη βοήθεια υπαλλήλων του αεροδρομίου.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του πιλότου, ο οποίος και ενημέρωσε το πλήρωμα και τους επιβάτες και τους απρόσμενους «επισκέπτες».

«Είστε έτοιμοι γι΄αυτό; Υπάρχει περιστέρι μέσα στο αεροπλάνο», είπε ο πιλότος.

Στη συνέχεια σε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου, σημείωσε πως επιστρέφει στην πύλη λόγω «εισβολής περιστεριού», για να λάβει την απάντηση του ελεγκτή: «Δεν μου έχει ξανατύχει».

Ωστόσο, ο πιλότος απάντησε πως για εκείνον πρόκειται για τη δεύτερα φορά, καθώς «η πρώτη συνέβη πριν από μισή ώρα».

Some moments in flights! Two pigeons made their way inside a fully boarded Delta Airlines flight from Minneapolis to Madison over Memorial Day Weekend.

Passenger Tom Caw posted on Instagram about the happening and their safe removal.

The pilot made an announcement, confirming… pic.twitter.com/DV68sQdPyn

